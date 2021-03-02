账户服务，是企业接受银行金融服务的“起点”。近年来，中国工商银行在最基础的银行服务“开户”方面做实、做细，面向小微企业推出了一系列专属、创新账户服务，帮助小微企业迈好发展“第一步”。2020年，110余万初创企业通过工商银行提供的专属账户服务，拥有了“第一个对公账户”。

线上线下一体 为初创企业提供专属服务

“我本以为大银行对我们小微企业应该是门槛高、流程长，没想到能这么快。”重庆某初创企业主王女士说，“来之前还担心在银行花费太多时间，结果不到30分钟就全办完了，这下我能全身心投入到生产经营了。”王女士提到的，正是工商银行面向中小微企业推出的“线上线下一体化便捷开户”服务。

通过这项创新，工商银行在优化开户流程的同时，还提供中小微企业电子营业执照实时信息共享、电子化认证等服务，从而实现企业开户业务纸质营业执照“免携带”、纸质申请书“免填写”、柜员营业执照信息“免录入”，极大地减少了客户纸质资料的提供，开户速度大大提升，受到小微企业广泛欢迎。

只需跑一趟 在银行直接打印营业执照

“本来想起大早专程开车去市民大厅排队办理营业执照的，后来听朋友说现在工行营业网点就能直接打印了。我在附近的金凤支行试了一下，没想到还真行！”银川市民马先生举着手中“热腾腾”的营业执照兴奋地说，“不仅家门口就能办，而且非常快。办证开户只需跑一趟，再也不用到政府和银行两头奔波了，真方便。”

马先生提到的是工商银行为提升账户服务质效而推出的系列便民措施之一。工商银行秉承“让数据多跑腿，让客户少跑路”理念，充分发挥科技和网络优势，与四川、宁夏等地政府行政审批服务中心联动，在营业网点布放智能审批机，实现了客户到店一次即可同步完成营业执照的线上申请、线下打印和账户开立。

三个一次 一套资料可开多个外币账户

近期，上海某出口公司财务人员张女士前往工行网点咨询外汇账户开立业务。“本来只准备开个美元户，听网点人员介绍工行的新服务，只要提交一套资料，就能一次同时开立多个外币账户。正好我们公司正与欧洲、日韩客商洽谈出口，干脆提前把其他三个外币户在工行一次全开了。”全程只用了20多分钟，既解决了公司接收境外合作方兑付美元货款的燃眉之急，更是一次搞定多国经营后的收款问题。

张女士使用的“新服务”，是工商银行近期推出的对公外汇账户“三个一次”全新开户模式，支持企业线上提交一次申请，即可一次同时完成多个币种账户开立，且多个产品一次共享，更好地助力企业在双循环新发展格局下实现全球经营。

异地见证开户 避免客户两地往返跑

吉林省某商贸公司会计小李怎么也没想到，昨天才在当地工商银行办理的手续，今天吉林当地网点和远在千里之外的四川五粮液支行就分别为自己开好了对公账户。“工行服务效率真是高。”小李赞许道。

小李使用的服务，是工商银行新推出的“供应链1+1”见证开户模式。通过这一服务，工商银行进一步提升了产业链供应链一体化服务，有效解决了核心企业上下游客商往返两地办理账户业务成本过高的问题。推出短短3个月以来，已为多家核心企业分布在全国的百余家客商完成两地开户，累计发放融资超过5亿元，签发银行承兑汇票近7亿元。

(责编：罗知之、吕骞)