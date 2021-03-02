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银保监会：坚持稳中求进工作总基调 各项工作迈出坚实步伐

2021年03月02日10:46 | 来源：人民网
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人民网北京3月2日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍推动银行业保险业高质量发展有关情况。中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在会上表示，2020年面对严峻复杂的国内外形势，银保监会和整个银行业保险业系统，以政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，迎难而上，主动作为，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，坚决打赢防范化解金融风险攻坚战，努力推进金融治理体系和治理能力现代化，各项工作迈出坚实步伐。

第一，支持国民经济迅速从停滞下滑恢复到正常发展。新冠肺炎疫情暴发后，坚持人民至上生命至上，当即制定一系列政策措施，紧急提供专项信贷5.3万亿元，完成相关保险赔付超过5亿元，全力支持打赢疫情防控总体战、阻击战。截至2020年末，人民币贷款比年初增加19.6万亿元，累计对6.6万亿元贷款实施延期还本付息，在5个试点省市发放应急贷款242.7亿元，全年实现向实体经济让利1.5万亿元目标，有力支持复工复产和“六稳”“六保”。全年新增制造业贷款2.2万亿元，超过前5年总和；新增民营企业贷款5.7万亿元，比上年多增1.5万亿元；健康保险赔付支出2921亿元，同比增长24.2%，累积了1.57万亿元长期健康保障风险准备金。积极助力打赢脱贫攻坚战，三年以来，全国累计发放精准扶贫贷款9.2万亿元，涉农扶贫保险累计提供风险保障3.5万亿元。主动配合打好污染防治攻坚战，到2020年底21家主要银行绿色信贷余额达到11.5万亿元。

第二，数字化转型助力开拓普惠金融新局面。银行业保险业加快产品和服务创新，促进国民经济转型升级。根据有关国际组织报告，中国普惠金融服务达到世界先进水平，电子支付、数字信贷、线上保险居于全球领先地位。2020年，银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078亿元和351亿元，同比分别增长20%和27%。五家大型银行均成立了专门的金融科技公司，金融服务的可获得性和便捷性明显增强。如建设银行充分发挥科技和数据优势，围绕小微企业实施流程再造，建立“小微快贷”线上化业务模式，创新推出了一系列普惠金融专属服务方案。2020年末，全国普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，增速超过30%，其中5家大型银行增长54.8%。行政村已基本实现基础金融服务全覆盖。大病保险已覆盖11.3亿城乡居民。

第三，防范化解金融风险攻坚战取得决定性成就。银行业保险业风险从快速发散转为逐步收敛，一批重大问题隐患“精准拆弹”，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。一是金融杠杆率明显下降，金融资产盲目扩张得到根本扭转。2017年至2020年，银行业和保险业总资产年均增速分别为8.3%和11.4%，大体只有2009年至2016年间年均增速的一半。金融体系内部空转的同业资产占比大幅度下降。二是银行业不良资产认定和处置大步推进，2017年至2020年累计处置不良贷款8.8万亿元，超过之前12年总和。三是影子银行得到有序拆解，规模较历史峰值压降约20万亿元。四是金融违法犯罪行为受到严厉惩治，不法金融集团风险逐步化解，一大批非法集资案件得到有序处置，互联网金融风险形势根本好转。五是外部风险冲击应对及时有效，金融体系保持较强韧性。六是房地产金融化泡沫化势头得到遏制，2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速。七是地方政府隐性债务增量风险已基本控制，存量风险化解正有序推进。八是大中型企业债务风险平稳处置。到2020年末，全国组建债委会2万家，市场化法治化债转股落地金额1.6万亿元，500多家大中型企业实施联合授信试点。

第四，强监督强监管的良好氛围基本形成。坚定不移加强党风廉政建设和金融反腐败斗争，强化监督执纪，一批官商勾结、利益输送、违法侵占的腐败分子被绳之以法。严格执行公私分开、履职回避和监管问责，2020年银保监系统共纪律处分164人。加快补齐监管短板，堵塞制度漏洞，2020年完成61项监管规章制度建设。重拳治理乱象，保持案件处罚问责高压态势，2020年处罚违法违规银行保险机构3178家次，处罚责任人员4554人次，罚没金额合计22.8亿元。推动金融纠纷多元化解，清退、赔付消费者177亿元，切实保护金融消费者合法权益。

第五，中国特色银行保险机构公司治理逐步完善。把强化公司治理作为转变银行业保险业体制机制的重要着力点，按照杭州峰会达成的共识，努力推动20国集团/ 经合组织公司治理原则有效实施。督促银行保险机构将党的领导和公司治理有机融合，通过“双向进入、交叉任职”、党内监督与企业内控结合等机制安排，确保党组织真正发挥领导核心和政治核心作用。银行保险机构普遍建立“三会一层”的组织架构，股东穿透监管明显强化，关联交易专项整治有序开展。目前，我国商业银行体系不断优化，市场竞争充分，四家大型商业银行经营效率已接近国际先进水平，在劳动生产率、成本收入比、盈利能力、科技创新等方面实现赶超。大型保险公司资本充足水平，也与美国、欧洲、日本同业相当。

第六，银行业保险业其他各项改革开放持续深化。稳步推进中小银行深化改革和化解风险，积极推动发行2000亿元地方政府专项债补充中小银行资本。深化保险资金运用、商业车险和意外险定价机制等改革，推进商业养老保险改革发展和健康保险稳步成长，引导理财、保险、信托等长期资金支持资本市场发展。持续推动对外开放措施落地见效，2018年以来，共批准新设各类外资银行保险机构100多家。其中，一批在财富管理、商业保险、信用评级等方面处于领先地位的国际专业机构，通过独资、控股或参股等方式进入中国市场，外资机构投资中国金融市场积极性显著提高。

郭树清介绍，2021年是“十四五”开局之年，银保监会将以银行业保险业高质量发展的新突破，促进国民经济加快构建新发展格局。着力做好以下工作：一是完善金融有效支持实体经济的体制机制，更加精准支持科技自立自强、先进制造、民营企业、小微企业、乡村振兴、绿色发展等重点领域。二是深化金融供给侧结构性改革，牢固树立“以客户为中心、以市场为导向”的理念，培育发展更多专业化特色化金融机构，进一步开发符合人民群众需要的银行产品，规范发展第三支柱养老保险等保险服务。三是把防范风险作为金融业的永恒主题，毫不松懈地监控和化解各类金融风险，强化金融法治，完善长效机制。四是维护公平竞争的市场环境，强化反垄断和防止资本无序扩张，确保金融创新在审慎监管前提下进行。五是实施更深层次的金融市场和机构改革，推进更高水平的金融开放，畅通要素循环，激发市场活力。六是持之以恒全面从严治党，深入开展金融反腐败斗争，加强内部管理和自身建设，打造忠诚干净担当的监管铁军。

(责编：罗知之、高雷)

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