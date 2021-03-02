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破解老人就餐难题，银联商务“小U零售”为社区养老服务添便利

2021年03月02日10:46 | 来源：人民网
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日前，位于青海省格尔木市盐湖社区和建安社区的“爱心食堂”正式开张，让当地的社区老年人在家门口就能感受到“四菜一汤”的便捷和温暖。作为“爱心食堂”唯一的综合支付和商户增值服务提供商，银联商务发挥旗下云ERP系统“轻量化、上线快、安全可靠”的综合服务优势，为其定制上线了“小U零售+园区卡+人脸支付”解决方案，不仅为社区老年人的就餐增添便利，也提升了“爱心食堂”智能化经营管理水平和效率，助力社区智慧养老服务体系建设。

在人口老龄化趋势加快、养老服务供给不足的社会大背景下，格尔木市政府一直积极推进居家和社区养老服务改革工作，更是试点打造“爱心食堂”养老服务体系，为孤寡老人、残疾人以及低收入人群等提供营养、安全、低价的饭菜。针对“爱心食堂”筹建过程中对多渠道支付、进销存管理、账务管理等方面需求，银联商务不仅基于园区卡、“云闪付”APP、人脸支付等多种支付方式为“爱心食堂”提供便捷支付，还通过旗下“小U零售”产品为食堂运营管理方提供收银管理、进销存管理、报表分析、会员管理等系列经营管理服务，助力食堂完善养老助餐服务体系，提升社区养老的智能化服务水平。

如今，老年人在“爱心食堂”除了使用现金外，还可以结合自身需求灵活运用多种支付方式购买餐食。对习惯刷卡的老年人来说，可以选择“爱心食堂”统一发行的园区就餐卡，由食堂工作人员通过“小U零售”系统对卡片进行开通和充值后，就能直接刷卡购餐，最低只要支付7元就能购买到“四菜一汤”。忘带现金或园区就餐卡的老年人，出示“云闪付”等支付APP付款码即可完成餐费支付，或者使用银联商务“全民付”APP开通人脸支付，感受“刷脸”式新型支付方式的同时，体验“爱心食堂”就餐的便捷。

为社区老年人便捷用餐提升支付服务体验的同时，银联商务“小U零售”解决方案还为“爱心食堂”运营管理方提供一揽子后台管理服务。食堂收银员或者管理人员登录“小U零售”后台系统，可以随时进行进销存管理、支付交易数据查看、统一对账、食堂经营业绩对比分析等各类智能化操作，从而为食堂经营管理提供了有效“抓手”。据悉，除盐湖社区和建安社区的“爱心食堂”外，银联商务后续还将陆续助力全市其他社区食堂上线该解决方案，切实解决老年人就餐不便的现实问题。

(责编：张文婷、吕骞)

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