“民亦劳止，汔可小康”。千百年来，小康一直是中国人民最朴素的愿望和憧憬。今天，全国脱贫攻坚表彰大会隆重举行，我国脱贫攻坚战取得全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹！

新疆维吾尔自治区阿克苏市依干其乡托万克巴里当村，曾是国家脱贫攻坚“三区三州”中典型的少数民族边远地区，以前这里地处偏远，人均耕地少，且传统种植业经济效益低下，村集体经济基础弱、发展慢，农民增收困难。

2017年，兴业银行乌鲁木齐分行向阿克苏依干其乡托万克巴里当村派驻扶贫工作队，开展“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作，由程立奇担任扶贫第一书记。如何让这里勤劳又有美好心愿的人，摆脱贫困，实现愿望，成为兴业银行驻村工作队4年来最记挂的事，所幸功夫不负有心人，随着驻村工作队各类扶贫举措的有效展开，当地人的心愿在慢慢地实现。

这是麦尔哈巴

她的心愿是当个幼儿园老师

曾经因为家庭困难

她考上学却为学费犯起了难

这是小麦尔哈巴

她的心愿是当个医生

从小与爷爷奶奶相依为命的她

曾因窘迫的家庭条件

不得不从小就扛上生活的重担

这是吐地·吐尼亚孜

他的心愿是一年比一年好

曾经贫苦的生活状况

令全家过年都买不上肉

开展驻村工作多年来，兴业银行以“一户一档、一户一策、一人一法”的原则制定帮扶方案，以农业专业合作社为平台，有效解决“千家万户的小生产”和“千变万化的大市场”之间的矛盾，逐步扩大扶贫产业规模，带领村民特别是贫困户踏上抱团致富的新路子。

如今在精准扶贫政策帮助下

驻村工作队为麦尔哈巴一家

带来了就业机会

让一家人

人人有工作，生活有盼头

如今在驻村工作队的帮扶下

小麦尔哈巴和爷爷

住上了富民安居房

往后的日子更加温暖了

如今精准帮扶吐尼亚孜扩大生产

吐尼亚孜家的生活不但脱贫

更走在了致富小康的道路上

在干群合力下

兴业银行对口扶贫点

阿克苏托万克巴里当村

已经在2019年底

实现整体脱贫

实现一个小小的心愿

就像点燃一盏明灯

所有心愿

汇聚成星星之火

照亮整个阿克苏

从“小康不小康，关键看老乡”到“民族要复兴，乡村必振兴”，冲锋号角再次吹响。兴业银行将保持金融扶贫政策总体稳定，将扶贫与支持乡村振兴做好衔接，坚持扶贫、扶智、扶志并举，与村民们一道，向着更高水平的目标久久为功、步步向前。

(责编：张文婷、吕骞)