3月1日，中国石化召开党史学习教育动员大会召开。中国石化党组书记、董事长张玉卓强调，要把党的百年历史学习好、领悟好，把党的成功经验传承好、发扬好，不断从党的百年奋斗历程中汲取智慧和力量，加快打造世界领先洁净能源化工公司，奋力开创高质量发展新局面，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

张玉卓要求，要深刻认识把握党史学习教育的重大意义、目标要求和实践要领。坚持提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻认识开展党史学习教育是牢记初心使命、推进中华民族伟大复兴历史伟业的必然要求，是坚定信仰信念、在新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，是推进党的自我革命、永葆党的生机活力的必然要求，以强烈的思想自觉、政治自觉和行动自觉把党的历史学习好、传承好、发扬好，更加坚定地以党的辉煌历史和光辉未来筑牢精神支柱、引领前进方向。坚持把学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行作为检验学习教育工作的标尺，不断提高把握大局大势、应对风险挑战、推进实际工作的能力水平。坚持务求实效总体要求，抓住学党史这个基础、把握悟思想这个关键、突出办实事这个重点、聚焦开新局这个目标，把党史学习教育与公司改革发展实际紧密结合起来，扎扎实实地往实里抓、向深处引，为打造世界领先洁净能源化工公司注入强大动力。

张玉卓强调，要切实把学思践悟贯通起来，用党史学习教育汇聚奋进新征程的磅礴力量。党的历史是最生动、最有说服力的教科书。我们要在学习中不断地思考、体悟、提升，在感悟思想伟力中增强理论自觉；在把握历史发展规律和大势中识变应变求变，坚决推进高质量发展；在深化对党的性质宗旨的认识中砥砺初心使命，坚决贯彻以人民为中心的发展思想；在学习领会党的历史经验中增强斗争本领，坚决防范化解风险挑战；在进一步发扬革命精神中激发昂扬斗志，坚决推动各项工作站排头、争第一；在全力推进党的政治建设中践行“两个维护”，坚决做到对党忠诚、听党指挥、敢打硬仗、能打胜仗，确保用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，用党的实践创造和历史经验启迪智慧、砥砺品格，更加坚定自觉地为党的事业不懈奋斗。

张玉卓要求，要坚持高标准高质量推进，确保党史学习教育取得扎实成效。压紧压实责任，各级领导干部以上率下，在学习上坚持更高标准、更高要求，发挥示范带动作用。树立正确党史观，牢牢把握党的历史发展主题和主线、主流和本质，坚决反对任何歪曲和丑化党的历史的错误倾向。创新方式方法，准确把握党史学习教育的特点和规律，明确学习要求、学习任务，推进内容、形式、方法创新，推动学习教育持续走深走实。用工作实效检验学习成效，努力将学习教育激发出来的信念信心、热情激情转化为攻坚克难、干事创业的具体行动；大力开展“我为群众办实事”实践活动，不断增强员工群众的获得感、幸福感、安全感。

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