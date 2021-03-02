金融是实体经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职。金融要把为实体经济服务作为出发点和落脚点，全面提升服务效率和水平。作为负责任的金融央企，中国人寿全面贯彻落实党中央决策部署，积极发挥保险、投资、银行三大业务板块协同发展的综合金融优势，全面助推国家重大战略落地，从事前、事中、事后全流程为实体经济保驾，从供给和需求两端双管齐下为实体经济护航。

保险：发挥风险保障功能“守护”实体经济

中国人寿通过提供充足的事后经济补偿、事前事中风险预防管控，助力实体经济“止血回血”。2020年，累计为人民群众和实体经济提供风险保障金额超450万亿元（境内），同比增长超20%；为重大项目建设和实体企业发展提供风险保障超10万亿元，同比增长超15%。全年承保超五百万级项目52个，超千万级项目31个；办理保单质押借款超3000亿元，大大缓解小微企业主客户资金压力；全面推广复工复产保险，为近7万家小微企业复工复产提供保险保障。

与此同时，中国人寿持续加大产品供给，积极参与多层次社会保障体系建设，通过使人们贫有所济、病有所医、老有所养、灾有所救，来改善人们的支出预期，支持释放居民消费潜力。截至2020年底，中国人寿大病保险覆盖近4亿人，社保补充医疗保险覆盖超5000万人，长期护理保险覆盖超1550万人，老龄保险覆盖超6000万名老年人，计生保险覆盖超1700万户。中国人寿还大力发展长期储蓄型和风险保障型业务，与民生福祉密切相关的小额保险、农业保险、安全生产责任险、环境责任保险等业务保持快速增长。

投资：发挥资金长周期优势“赋能”实体经济

中国人寿将国家发展的重点区域、重点产业、重点工程作为服务主阵地，对实体经济进行资金“输血”，持续提升服务质效。截至2020年底，中国人寿服务实体经济直接投资存量规模突破2.8万亿元，通过债券、债权、股权等方式，不断加大对战略新兴产业、科技企业、“两新一重”、先进制造业的中长期资金支持力度，支持京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、西部大开发、东北振兴等国家区域战略，以及“一带一路”建设、污染防治等。

其中，中国人寿深度融入区域协调发展，截至2020年底，重点区域累计投资规模达1.16万亿元，并涌现出一大批标志性投资项目。在京津冀，2011年-2020年，累计为北京市6条地铁线路、大兴机场高速公路等投资380亿元，为天津轨道交通出资15亿元，全力推进“轨道上的京津冀”建设；积极参与雄安新区建设，担任雄安首期政府债发行独家财务顾问并成为最大投资人；于2017年发起设立北控水务基金，基金总规模达240亿元，深度参与水环境治理，为白洋淀“荷塘苇海”美景重现提供坚持的资金保障。在长三角，中国人寿在《国企改革三年行动方案》出台后，第一时间把握政策机遇，出资220亿元参与东航集团股权多元化改制，成为仅次于国资委的第二大股东，激发东航集团的发展活力，为民航业的高质量发展注入新动能。在粤港澳大湾区，早在2015年就向区域内的头部企业招商局集团提供资金支持，为大量的“走出去”重大项目、产业转型升级项目、能源运输项目提供有力资金后盾，截至2020年底，总投资金额已超80亿元。类似的“险资入粤”项目还有向广州基金、广州开发区基金出资170亿元，国寿越秀信托计划67亿元，投资项目包括交通枢纽、轨道交通及产业园区等方面。

银行：发挥资金融通作用“润泽”实体经济

作为中国人寿集团成员单位，广发银行借助集团优势，加大对经济社会重点领域的信贷支持，展示商业银行更大担当作为。截至2020年底，普惠型小微企业贷款余额较年初增长33%，普惠型涉农贷款余额增长86%，民营贷款余额增幅超7%，制造业中长期贷款余额增幅近49%；绿色信贷余额超300亿元，较年初增长46%。

作为一家总部设在粤港澳大湾区的全国性股份制商业银行，广发银行积极推进构建业内领先的粤港澳三地金融网点布局，主动投入粤港澳大湾区建设，提升金融服务能力。截至2020年底，广发银行在在大湾区各项贷款余额达4416亿元。2020年，连续举办60多年的广交会首次上“云端”，广发银行成为第127届广交会首批金融服务商，为广交会推出了“服务广交会、护航稳外贸”综合金融服务方案，服务国家外贸经济发展大局，以金融之力稳住外贸基本盘。

(责编：张文婷、吕骞)