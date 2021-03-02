人民网北京3月2日电 （记者罗知之）“2021年，处置银行业不良贷款将保持力度不减。”中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在今天召开的国务院新闻办公室举行的发布会上表示，银保监会有信心、有能力把不良资产处置处理好。第一要加大力度，第二要稳中求进，保证在经济和银行金融体系的可承受范围内。

郭树清表示，每年的贷款都是净增长，贷款增速保持12%左右。“去年情况非常特殊，增长速度非常快，量非常大。但全年没有超过13%，这是为什么没有实行过度宽松的货币政策的原因。”

郭树清介绍，在疫情发生以后，一些企业的生产经营活动处于不正常状态，还款出现困难，甚至有一部分企业可能会面临破产重整或者破产清算的状况，更没有能力偿还贷款。所以，不良贷款上升是趋势，事实上2020年银保监会已经开始加大了不良贷款处置力度，全年处置不良资产3.02万亿。

“现在没有一个明确指标，还在和各家银行沟通，看看他们怎么估计自己的状况。2021年需要处置的不良贷款还会增长，甚至会延续到明年，因为有的贷款期限比较长。”郭树清说。

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