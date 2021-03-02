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银保监会谈房地产问题：会逐步得到好转

2021年03月02日12:03 | 来源：人民网
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人民网北京3月2日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍推动银行业保险业高质量发展有关情况。中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在会上表示，房地产问题在于金融化、泡沫化倾向还比较强，但是去年投向房地产的贷款增速第一次降到了平均贷款增速之下，这个成绩来之不易，相信房地产问题会逐步得到好转。

“银保监会采取了一系列措施，各城市‘一城一策’推出房地产综合调控举措，目的是实现稳地价、稳房价、稳预期，逐步把房地产的问题解决好。提到“灰犀牛”问题，很多人买房子不是为了居住，而是为了投资或者投机，这是很危险的。一旦市场出现问题，个人财产就会面临很大损失，贷款还不上，银行也收不回贷款、本金和利息，经济生活就发生很大的混乱，所以必须既积极又稳妥地促进房地产市场平稳健康发展。”郭树清说。

谈及防范化解金融风险取得的关键进展，郭树清认为，首先是把金融体系内部高杠杆降下来。过去金融体系经过一段时间长期快速发展，2017年-2020年，银行业和保险业总资产年均增速都降到了比较低的水平，银行业是8.3%，保险业是11.4%，大体只有2009年-2016年间年均增速的一半，金融体系内部空转的同业资产占比大幅下降，这是一个非常重要的成绩，也决定了银行体系、整个金融体系能够平稳运行，风险总体可控。

其次，银行业处置不良资产的力度加大。“刚才也提到了，四年处置的不良贷款相当于前12年的总和。”郭树清说。

第三，“影子银行”得到了有序拆解。过去“影子银行”规模很大，最大特征就是叫投资也好，叫理财也好，叫P2P也好，实质上还是信贷，相当于银行信贷，或者叫类信贷，就是说做银行业务又不按照银行的规则办。比如办银行有足够的资本金，这些平台没有资本约束，没有监管约束，也没有市场约束，所以问题比较严重，“影子银行”的规模压降了大约20万亿，使得金融体系比较健康、比较稳定。

第四，金融违法犯罪行为受到严厉惩治，不法金融集团风险逐步化解，一大批非法集资案件得到有序处置。

(责编：罗知之、高雷)

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