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导演姜文成OPPO影像探索家 加持OPPO Find X3系列影像表现

2021年03月02日13:58 | 来源：人民网-通信频道
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OPPO今日宣布，导演姜文成为OPPO 影像探索家，将以独到的色彩理解及电影影像能力加持OPPO Find X3系列，共同探索色彩影像的新可能。

自1993年开拍《阳光灿烂的日子》，到2018年的《邪不压正》，二十六年时间，姜文作为导演仅带来六部电影，对镜头、光影、色彩的极致要求，使六部电影各具特色却也堪称经典。

Find系列作为OPPO的高端旗舰系列，十年信仰不变，始终致力于探索科技与艺术的融合，为用户带来极致的体验。这一次，OPPO携手影像探索家姜文，带来十年理想之作Find X3系列，共同探索手机色彩影像的新突破，与用户一道去感受和发现更美的、更具想象力的生活。

据介绍，OPPO于2008年推出第一款“笑脸手机”，由此开启探索和引领至美科技之旅。今天，OPPO 凭借以Find X 和Reno系列手机为核心的多智能终端产品，ColorOS操作系统，以及 OPPO Cloud、OPPO+等互联网服务，让全球消费者尽享至美科技。OPPO 业务遍及全球40多个国家和地区，拥有6大研究所和5大研发中心，并在伦敦设有全球设计中心。超过4万名OPPO员工共同致力于为人们创造美好生活。

(责编：罗知之、吕骞)

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