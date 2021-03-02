春绽绿意，擎民族品牌之旗；美妙出行，走自主科技之路。

3月1日，北方春城—长春，春寒虽仍料峭起伏，春意却已扑面而来。以“旗E春城 绿色吉林”为主题的“2021年吉林省长春市旗E春城项目启动会”在中国一汽NBD总部举行。

此项目以“六个有利于”为初心，力争用三年时间，优先采用红旗换电车型，逐步推广换电新能源汽车，最终基本实现长春市出租车、公务用车电动化。项目中，中国一汽及红旗品牌不仅为项目提供出行产品支持，同时还将在出行运营、服务配套、协同推动“政企联动专班”等方面与长春市政府及各相关企业展开广泛合作。

中国一汽董事长徐留平表示，中国一汽力争用三年时间全力推动长春市出租车、网约车、公务用车基本实现新能源化，同时将成熟模式向省内其他市州复制推广。中国一汽将为此打造专属定制产品，构建配套服务生态，成立政企联动专班组，全力确保“旗E春城”项目强落地、快运营、速见效，努力为长春国际汽车城建设注入新内涵、新内容、新动力，努力为地方经济社会发展作出新的更大的贡献。

仪式现场，红旗首款全尺寸智慧纯电SUV E-HS9、与首款出行专属定制换电车型红旗E-111联袂亮相。这两款车型均由红旗自主创新的FME电动化智能网联平台所打造，共同构成了红旗品牌在新能源领域“双电合璧”的产品阵列。其中，E-HS9于去年12月8日在海南博鳌上市，集红旗品牌最新设计理念和前瞻技术于一体，代表了当今红旗品牌最顶级的新能源技术和造车工艺。

红旗E-111于1月8日在海口正式亮相，既承袭了新红旗“尚·致·意”设计语言，又具备超大空间、一键舒躺、国车安全、超长质保等优势。红旗E-111将主要面向出租车、网约车、公务用车等公共领域，扎根于新能源汽车市场，为提升用户出行品质及助力中国打造智慧城市、智能交通贡献力量。

为助力“旗E春城 绿色吉林”项目落地实施，中国一汽针对长春市季冬区环境制约问题，打造了“DHS双模加热系统”，并配以先进的快补给技术，创新地推出了E-111这款面向出行领域的新能源专车。启动会现场的红旗E-111展车分别采用出租版、网约版两种涂装。

未来三年时间，中国一汽红旗品牌将与各方携手努力，共同推动长春市成为全国首个季冬区新能源化示范城市，为国人“美好生活、美妙出行”梦想的实现再添动力！

(责编：王震、吕骞)