甘肃省政协副主席、甘肃省水利厅厅长霍卫平。（受访者供图）

人民网北京3月2日电 （记者余璐）“甘肃要发展，首先要解决好水资源短缺的问题，要全面推进水资源节约集约利用，坚定不移走出一条生态优先、绿色发展的高质量发展新路。”甘肃省政协副主席、甘肃省水利厅厅长霍卫平在接受人民网记者专访时如是说。

做足深度节水文章 让旱地变良田戈壁变绿洲

甘肃地处黄土高原、内蒙古高原和青藏高原的交会处，横跨我国东部季风区、西北干旱区、青藏高寒区三大自然区。多年平均降水量279毫米，是全国降水量的43%，72%的国土面积为干旱半干旱区，人均水资源量为全国的1/2，耕地亩均水资源量为全国的1/4。甘肃成为全国水资源最紧缺、生态环境最脆弱、节水需求最迫切的区域之一，经济社会发展和生态文明建设受制于水。

解决水资源短缺问题，迫在眉睫。

霍卫平表示，近年来，甘肃认真贯彻落实“节水优先”治水思路，积极践行水利改革发展总基调，以实施国家节水行动为统领，立足水资源严重短缺的省情水情，坚持把水资源作为最大的刚性约束，把节水作为解决全省水资源短缺问题和促进经济社会高质量发展的重要途径。

“我们提出‘深度节水、极限节水’的工作思路，坚持大力开源、深入节流、抓好保护，坚持走生态优先、绿色发展之路，坚持以水定规模、以水定产业、以水定结构，系统谋划、守正创新、真抓实干，综合实施了一系列扎实推动节水工作落地生根的‘组合拳’。” 霍卫平说。

霍卫平谈到，2013年以来，甘肃让更多旱地变良田、戈壁变绿洲。全省累计发展高效节水灌溉面积685万亩，全省高效节水面积累计达到836万亩，占有效灌溉面积的40%。同时，积极推进工业企业节水工艺和技术改造，建立高耗水产业市场准入机制，严控高耗水行业用水增量，促进水循环利用。2019年，甘肃万元工业增加值用水量较2015年下降33%，规模以上工业用水重复利用率达到90%以上。

“目前，甘肃省年用水总量由最高的123亿立方米下降至当前的112亿立方米，万元GDP用水量较2010年下降了60%，农业灌溉用水有效利用系数由2011年的0.5183提高到2019年的0.565，为缓解全省缺水状况、改善区域生态环境作出了贡献。” 霍卫平说。

治水兴水为人民 涓涓清流助脱贫

民以食为天，食以水为先。甘肃省水利厅把解决脱贫攻坚农村饮水安全问题作为头等大事，全面实施农村饮水安全巩固提升工程和饮水安全有保障冲刺清零行动，制定实施多项脱贫攻坚农村饮水安全实施方案，全力打赢水利脱贫攻坚战。

霍卫平介绍道，五年间，甘肃省累计投入105.5亿元，巩固提升集中供水工程3861处，分散工程4.67万处，受益人口1251万人，其中建档立卡贫困人口166万人。全省86个县市区全部建立了县级农村饮水安全专管机构，在陇原大地织就了一张“从源头到龙头”的农村供水网络，集中供水率达到93%、自来水普及率达到90%，均高于全国平均水平，形成了以集中供水工程为主、分散供水工程为辅的农村供水体系。全省供水工程体系更趋完备，供水保障能力明显提升，历史性解决了甘肃农村饮水安全问题。

从人拉驴驮到“活水”入户，从“饮水难”到“饮水甜”，农村饮水安全工程不仅让干旱山区的人民改善了苦涩的日子，更为甘肃人民迈进小康社会注入了强劲动力。

霍卫平表示，下一步，将持续推进重大跨流域引调水工程建设，优化区域、流域水资源配置格局。加快骨干水源工程建设，完善城市供水保障体系，着力补齐水利工程短板，构建全域供水网络格局。实施扩大优化一批规模化供水工程、规范提升一批小型供水工程、更新改造一批老旧供水工程和管网“三个一批工程”。加快水利基础设施建设，持续提升农村饮水安全保障水平。

推动水生态环境改善 促进黄河流域治理

滔滔黄河，蜿蜒九曲。黄河甘肃段地处黄河上游，是重要的水源涵养地、水源补给区和国家生态安全屏障。

让黄河成为造福人民的幸福河，甘肃省紧抓黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略机遇，初步完成1个水利规划报告、6个专项规划、6个专题研究、4个数据库、1个黄河流域涉水底数图的“1﹢6﹢6﹢4﹢1”规划体系，谋划项目18项，规划投资1146亿元。编制完成陇中陇东黄土高原区水土治理保护建设方案和甘南黄河上游水源涵养区治理保护建设方案。

霍卫平介绍说，甘肃省以“重在保护、要在治理”为主线，围绕水源涵养与保护、水土流失防治、水生态治理修复、防洪减灾能力提升等重大任务，共同抓好大保护、协同推进大治理。坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，科学划定水域岸线管理范围，保障河湖生态流量，加强水生态治理与修复，强化水土流失综合治理，提升生态系统稳定性。

如今，干涸51年后的青土湖再次“归来”，受到巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠夹击的“民勤绿洲”正在恢复原有的生态活力。五年间，祁连山、甘南黄河上游、渭河源区等江河源头区生态保护与建设等项目深入实施，水源涵养能力不断加强。甘肃3.08万平方公里水土流失面积重披绿装……

“下一步，我们将从研究确定河湖的安全生态水量和不同区域的水土保持率作为主要突破口，落实‘重在保护’，从解决水资源过度开发利用入手，推进‘要在治理’，系统推进水生态治理与保护，加快完善城乡供水网络体系，打造造福人民的幸福河。” 霍卫平说。

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