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推进数智化转型 中国移动开启5G+万物互联新生态

2021年03月02日14:46 | 来源：中国网
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原标题：推进数智化转型 中国移动开启5G+万物互联新生态

　　回首过去的几年里，互联网的革新、5G的发展为人类社会带来了巨大的变化。自2019年5G商用以来，中国移动充分发挥5G优势，加快5G新型基础设施建设，全面实施“5G+”计划，努力建设新一代千兆智慧生活。

　　截至2020年底，中国移动已累计开通5G基站39万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供了5G服务，在2021年，中国移动将进一步发展5G建设，进一步加强网络覆盖，基本实现全国所有县以上城区和重要区域的5G覆盖。中国移动董事长杨杰在2021年新春致辞中表示：“5G发展驶入‘快车道’，中国移动全面实施‘5G+’计划，建成全球规模最大的5G网络，拓展5G套餐客户超过1.6亿户，联合产业伙伴打造超过100个集团级龙头示范项目和2000个省级区域特色项目，加快推动信息服务融入百业、服务大众。”

　　随着车联网、移动医疗、工业互联网的发展，5G正在成为产业转型升级的加速器，全面加速千行百业的网络化、数字化、智能化，有效提升全要素生产力。在做好5G网络建设的同时，中国移动将全面实施“5G+”计划，助力各行各业变革，加快推动5G融入百业、服务大众。坚持网络先行，5G网络建设加快推进，中国移动全力打造“覆盖全国、技术先进、品质优良”的5G精品智能网络；按照“3+3+X”模式，积极推进数据中心建设，深化云网融合发展，提升云网一体服务能力和智慧运营能力；深化4G/5G协同发展，加强网络端到端质量管理，注重产业引导，5G终端发展全面提速。中国移动联合各大产业链加快推动终端发展，与终端厂商深度合作，大力推动5G手机、智能家居、可穿戴设备等多形态5G终端发展，开启5G+万物互联新生态。

(责编：赵超、吕骞)

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