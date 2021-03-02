人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

弘扬传统美食文化 浦发信用卡“八大菜系”活动浓情上线

2021年03月02日15:48 | 来源：中国网
小字号

“民为国本，食为民天”，中国饮食文化渊源流长、影响深远。近日，浦发信用卡全新推出“八大菜系”主题活动，充分满足持卡人多元化的饮食需求，弘扬与传承中华传统美食文化。

据记者了解，此次浦发信用卡推出的“八大菜系”主题活动，聚焦精品食材、品牌商户、外卖点餐三大消费场景，深度整合小浦惠花、小浦臻选平台的优质资源，为用户带来品质、便利、实惠的美味享受。活动期间每个活动日，持卡人登录浦大喜奔APP，进入小浦臻选八大菜系精致生活居家料理活动页面，会员用户可享优惠价选购指定活动商品，会员优惠五折起。值得一提的是，用户还可参与小浦惠花八大菜系到店体验活动，包括望湘园、度小月等知名餐饮品牌，持卡人可享受消费满100元最高立减58元，以及优惠购买代金券活动。此外，后续上线的八大菜系外卖小浦消费券活动将为用户带来更多美食福利。

中华饮食文化是中华文化的重要组成部分，色香味俱全的美食佳肴唤醒了人们舌尖上的记忆。浦发信用卡此次推出“八大菜系”主题活动，通过精心打造系列美食优惠活动，打通用户口味与情感的双向需求，助力中华饮食历史与文化传承，为持卡人提供丰富多元的消费体验。

行业观察人士表示，浦发信用卡“八大菜系”主题活动全新上线，推出包括居家料理、到店体验、外卖小浦消费券等一系列精品活动，突出展现中华传统美食的精致及深厚底蕴。一方面，通过深入日常生活消费场景，汇集特色美食消费优惠，持续提升持卡人使用粘性和忠诚度；另一方面将生活消费与饮食文化有机结合，激发用户深层的情感共鸣，弘扬中华特色饮食文化。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
做好乡村振兴大文章 地方两会出“实招”
　　重农固本是安民之基、治国之要。在新时代脱贫攻坚目标任务如期完成基础上，中国已踏上全面推进中国特色社会主义乡村振兴大道，“三农”工作重心发生历史性转移。…
银保监会谈房地产问题：会逐步得到好转
　　人民网北京3月2日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍推动银行业保险业高质量发展有关情况。中国银行保险监督管理委员会主席郭树清在会上表示，房地产问题在于金融化、泡沫化倾向还比较强，但是去年投向房地产的贷款增速第一次降到了平均贷款增速之下，这个成绩来之不易，相信房地产问题会逐步得到好转。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部