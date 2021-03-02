“民为国本，食为民天”，中国饮食文化渊源流长、影响深远。近日，浦发信用卡全新推出“八大菜系”主题活动，充分满足持卡人多元化的饮食需求，弘扬与传承中华传统美食文化。

据记者了解，此次浦发信用卡推出的“八大菜系”主题活动，聚焦精品食材、品牌商户、外卖点餐三大消费场景，深度整合小浦惠花、小浦臻选平台的优质资源，为用户带来品质、便利、实惠的美味享受。活动期间每个活动日，持卡人登录浦大喜奔APP，进入小浦臻选八大菜系精致生活居家料理活动页面，会员用户可享优惠价选购指定活动商品，会员优惠五折起。值得一提的是，用户还可参与小浦惠花八大菜系到店体验活动，包括望湘园、度小月等知名餐饮品牌，持卡人可享受消费满100元最高立减58元，以及优惠购买代金券活动。此外，后续上线的八大菜系外卖小浦消费券活动将为用户带来更多美食福利。

中华饮食文化是中华文化的重要组成部分，色香味俱全的美食佳肴唤醒了人们舌尖上的记忆。浦发信用卡此次推出“八大菜系”主题活动，通过精心打造系列美食优惠活动，打通用户口味与情感的双向需求，助力中华饮食历史与文化传承，为持卡人提供丰富多元的消费体验。

行业观察人士表示，浦发信用卡“八大菜系”主题活动全新上线，推出包括居家料理、到店体验、外卖小浦消费券等一系列精品活动，突出展现中华传统美食的精致及深厚底蕴。一方面，通过深入日常生活消费场景，汇集特色美食消费优惠，持续提升持卡人使用粘性和忠诚度；另一方面将生活消费与饮食文化有机结合，激发用户深层的情感共鸣，弘扬中华特色饮食文化。

(责编：王震、吕骞)