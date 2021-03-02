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海关启动“龙腾行动2021”知识产权保护专项行动

2021年03月02日16:06 | 来源：人民网
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人民网北京3月2日电 （赵超）据海关总署官网消息，海关日前启动“龙腾行动2021”知识产权保护专项行动，锁定侵权新手法、新渠道，开展有针对性地打击。

专项行动期间，海关在货运渠道持续加强对输往北美、欧洲、南美、非洲、“一带一路”沿线国家和地区的侵权货物的监管。在寄递渠道加强对“化整为零”“蚂蚁搬家”式侵权行为的打击力度，重点监控输往北美、欧洲、日本等国家和地区的食品、药品、香烟、手表、服装、鞋帽、箱包、玩具、消费电子产品、个人护理用品等高风险侵权商品。

海关总署相关负责人表示，专项行动期间，海关将加强协同配合，强化全链条保护。各地海关加强合作，探索联合培训、联合研判、联合执法等创新工作模式，形成执法合力，同时加强与各有关部门的信息资源共享。海关还将督促企业规范收寄验视，从揽收环节防范侵权情况的发生。此外，联合相关部门依法对失信违法企业实施联合惩戒，发挥行业协会、进出口商会、权利人维权联盟等组织的作用，强化知识产权保护的社会共治。

统计显示，今年前两个月海关共查扣侵权嫌疑货物6280批次，同比增长2.37倍。海关总署核准知识产权海关保护备案申请2862件，同比增长5%。

(责编：赵超、高雷)

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