12月27日下午，融创与浙江大学建筑设计研究院在浙江大学西溪校区签订战略合作协议。双方就浙江省未来社区建设运营一体化相关全过程咨询、课题研究及解决方案等层面开展深度合作。

融创与浙江大学建筑设计研究院达成战略合作。（受访者供图）

融创未来社区发展研究中心相关负责人表示，此前融创已与浙大建筑设计研究院有良好的合作基础，融创作为美好城市共建者已布局多条新赛道，未来将借助浙江大学建筑设计研究院全过程咨询研究、运营管理、城市建设和运营、科研和人才培养等方面优势广泛开展交流和合作，携手拓展更为多元的领域。

近日，融创未来社区发展研究中心在浙江省城市运营与未来发展圆桌会上首发成立未来社区场景联合体，浙江大学建筑设计研究院作为首批联盟单位参与其中。而此次双方战略合作的签订，也是对未来社区场景联合体进一步落地的有力推进。

随着融创与浙江大学建筑设计研究院战略合作的开展，双方将强强联合，充分自身发挥优势，促进多元领域深层次发展。未来，融创将携手更多志同道合的优秀伙伴，积极承担社会责任，持续为城市和社区筑造更加美好的明天。

(责编：王震、吕骞)