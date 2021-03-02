人民网北京3月2日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天下午举行国务院政策例行吹风会，介绍2020年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案工作有关情况。住房和城乡建设部副部长张小宏在吹风会上表示，2020年，城镇老旧小区改造方面的建议提案有25件，部分政策措施建议被吸收到《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中。

张小宏介绍，2020年全年实际新开工改造城镇老旧小区4.03万个，惠及居民736万户，超额完成了政府工作报告明确的目标任务。同时，各地在加快改造项目审批、整合利用存量资源、吸引社会力量参与等方面进行了积极探索，形成了一批可复制、可推广的经验做法和政策机制。

张小宏指出，今年将全力做好城镇老旧小区改造工作，一方面合理确定2021年改造计划并有序组织实施，推动政府、居民和社会共建共治共享，支持社会力量积极参与改造，进一步探索可复制可推广的经验模式。另一方面，指导各地进一步贯彻落实国务院办公厅印发的指导意见，加快建立健全与城镇老旧小区改造等存量提质改造相适应的政策体系和工作机制，推动实施城市更新行动，促进城市开发建设方式转型。

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