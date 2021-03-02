人民网北京3月2日电 （记者孙红丽） 国务院新闻办公室今天下午举行国务院政策例行吹风会，介绍2020年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案工作有关情况。住房和城乡建设部副部长张小宏在吹风会上表示，住房和城乡建设部正在研究制定做好农村低收入群体住房安全保障工作政策意见，保持脱贫攻坚农村危房改造政策稳定性、连续性。

张小宏介绍，将通过以下三方面措施，将巩固拓展脱贫攻坚农村危房改造工作成果和乡村振兴有机结合起来，保证工作不留空档、政策不留空白。

一是要进一步健全动态监测机制，充分发挥乡镇政府和村两委作用，落实农村住房日常的巡查机制，及时发现脱贫人口住房安全动态新增问题，及时采取相应措施，予以消除安全隐患。

二是进一步完善住房保障方式，继续支持农村低收入群体实施危房改造，还有一些边缘低收入群体住房安全怎么保障，这些都是正在重点考虑的问题。特别对于自筹资金和投工投劳能力弱等特殊困难农户，继续鼓励各地通过建设农村集体公租房、“幸福大院”、盘活农村闲置安全房屋等，解决其住房安全问题。

三是继续实施农村房屋的抗震改造，组织各地摸排7度以上的抗震设防地区不满足当地抗震设防目标要求的农房数量，引导农户因地制宜选择拆除重建、加固改造等方式实施改造，鼓励新建的农房达到抗震设防的要求。

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