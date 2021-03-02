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农业农村部召开全国推进乡村产业高质量发展视频会

2021年03月02日18:48 | 来源：农业农村部新闻办公室
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3月1日，农业农村部召开全国推进乡村产业高质量发展视频会。会议强调，围绕“保供固安全，振兴畅循环”，加快构建现代乡村产业体系，提升乡村产业链供应链现代化水平。农业农村部副部长刘焕鑫出席会议并讲话。

会议现场（农业农村部网站 唐泓莉摄）

会议指出，要实施好《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》，拓展乡村功能价值，拓展产业增值增效空间。到2025年，农产品加工业营业收入达到32万亿元，主要农产品加工转化率达到80%；培育一批产值超百亿元、千亿元优势特色产业集群；乡村休闲旅游年接待游客人数超过40亿人次，经营收入超过1.2万亿元；返乡入乡创业创新人员超过1500万人。

会议强调，构建现代乡村产业体系，要以一二三产业融合发展为路径。一要抓规划。各地要编制好“十四五”乡村产业发展规划。二要抓平台。建设好“一村一品”示范村镇、农业产业强镇、现代农业产业园、优势特色产业集群以及农产品加工园和返乡入乡创业园等平台。三要抓企业。发展壮大龙头企业，培育农业产业化联合体。四要抓要素。破解乡村产业发展用地难、贷款难问题。五要抓机制。推广契约式、分红式、股权式利益联结方式，让农民有活干、有钱赚。

会议推出了乡村产业高质量发展“十大典型”。各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团农业农村部门负责同志参加会议，山西、江苏、安徽、湖北、广东、贵州6省在会上作交流发言。

会议现场（农业农村部网站 唐泓莉摄）

(责编：王震、初梓瑞)

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