新华社武汉3月2日电（记者王贤）当前，三峡水库水位持续消落。截至3月2日15时，坝前水位已从175米降至166.52米，库区两岸已明显出现消落带。记者从中国长江三峡集团流域管理中心获悉，截至目前，三峡水库去冬今春消落期间，已累计为长江中下游补水超过70亿立方米。

每年秋冬季，长江上游来水不断减少，中下游在每年12月至来年4月期间处于枯水期，来水少于用水需求。此时，根据调度规程，三峡水库会利用长江汛后蓄积的一库碧水，将下泄流量提高到6000立方米/秒以上，为长江中下游补水。2020年12月至2021年2月，三峡水库平均下泄流量为7700立方米/秒，较好满足了长江中下游用水需求。

防洪是三峡工程的首要任务。随着夏季临近，三峡水库逐步消落，预计今年6月10日前，将降至145米汛限水位，以腾空防洪库容迎战汛期。

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