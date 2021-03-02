人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

三峡水库去冬今春累计为长江中下游补水超70亿立方米

2021年03月02日19:11 | 来源：新华网
小字号

新华社武汉3月2日电（记者王贤）当前，三峡水库水位持续消落。截至3月2日15时，坝前水位已从175米降至166.52米，库区两岸已明显出现消落带。记者从中国长江三峡集团流域管理中心获悉，截至目前，三峡水库去冬今春消落期间，已累计为长江中下游补水超过70亿立方米。

每年秋冬季，长江上游来水不断减少，中下游在每年12月至来年4月期间处于枯水期，来水少于用水需求。此时，根据调度规程，三峡水库会利用长江汛后蓄积的一库碧水，将下泄流量提高到6000立方米/秒以上，为长江中下游补水。2020年12月至2021年2月，三峡水库平均下泄流量为7700立方米/秒，较好满足了长江中下游用水需求。

防洪是三峡工程的首要任务。随着夏季临近，三峡水库逐步消落，预计今年6月10日前，将降至145米汛限水位，以腾空防洪库容迎战汛期。

(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部去年承办两会建议提案494件 全部按时答复
　　人民网北京3月2日电 （记者李源）记者从水利部获悉，2020年水利部共承办两会建议提案494件，全部实现了100%沟通、100%按时答复。建议提案主要涉及重大水利工程建设，农村水利基础设施建设，水资源优化配置，以及支撑保障国家重大战略实施等方面。…
住建部：正在研究制定做好农村低收入群体住房安全保障工作政策意见
　　人民网北京3月2日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天下午举行国务院政策例行吹风会，介绍2020年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案工作有关情况。住房和城乡建设部副部长张小宏在吹风会上表示，住房和城乡建设部正在研究制定做好农村低收入群体住房安全保障工作政策意见，保持脱贫攻坚农村危房改造政策稳定性、连续性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部