新华社北京3月2日电（记者李延霞）中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清2日表示，我国防范化解金融风险攻坚战取得决定性成就，银行业保险业风险从快速发散转为逐步收敛，一批重大问题隐患“精准拆弹”，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。

郭树清在国新办发布会上表示，对银行业保险业来说，防范化解金融风险首先要把金融体系内部高杠杆降下来。2017年至2020年，银行业和保险业总资产年均增速分别为8.3%和11.4%，大体只有2009年至2016年间年均增速的一半。金融杠杆率明显下降，金融资产盲目扩张得到根本扭转。

“这是一个非常重要的成绩，也决定了整个金融体系能够平稳运行，风险总体可控。”郭树清说。

据介绍，2017年至2020年，银行业累计处置不良贷款8.8万亿元，超过之前12年总和；影子银行得到有序拆解，规模较历史峰值压降约20万亿元；大中型企业债务风险平稳处置。到2020年末，全国组建债委会2万家，市场化法治化债转股落地金额1.6万亿元，500多家大中型企业实施联合授信试点。

“房地产金融化泡沫化势头得到遏制，2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速。这个成绩来之不易，必须既积极又稳妥地促进房地产市场平稳健康发展。”郭树清说。

郭树清表示，要把防范风险作为金融业的永恒主题，毫不松懈地监控和化解各类金融风险，强化金融法治，完善长效机制。

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