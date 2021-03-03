本报记者 屈信明

3月2日，国新办举行推动银行业保险业高质量发展新闻发布会，银保监会主席郭树清和有关银行保险机构负责人介绍了情况。

普惠金融服务达到世界先进水平

郭树清介绍，2020年，面对严峻复杂的国内外形势，银保监会和银行业保险业坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，坚决打赢防范化解金融风险攻坚战，各项工作迈出坚实步伐。

支持国民经济迅速恢复正常发展。新冠肺炎疫情暴发后，有关部门紧急提供专项信贷5.3万亿元，完成相关保险赔付超过5亿元，全力支持打赢疫情防控总体战、阻击战。截至2020年末，人民币贷款比年初增加19.6万亿元，累计对6.6万亿元贷款实施延期还本付息，全年实现向实体经济让利1.5万亿元目标，有力支持复工复产和“六稳”“六保”。

数字化转型助力开拓普惠金融新局面。根据有关国际组织报告，中国普惠金融服务达到世界先进水平，电子支付、数字信贷、线上保险居于全球领先地位。2020年，银行机构和保险机构信息科技资金总投入分别为2078亿元和351亿元，同比分别增长20%和27%。2020年末，全国普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，增速超过30%，其中5家大型银行增长54.8%。大病保险已覆盖11.3亿城乡居民。

此外，金融领域积极助力打赢脱贫攻坚战，3年以来，全国累计发放精准扶贫贷款9.2万亿元，涉农扶贫保险累计提供风险保障3.5万亿元。

牢牢守住不发生系统性风险的底线

去年，金融风险防范化解工作成效如何？

“银行业保险业风险从快速发散转为逐步收敛，一批重大问题隐患‘精准拆弹’，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。”郭树清说，近年来金融杠杆率明显下降，金融资产盲目扩张得到根本扭转。2017年至2020年，银行业和保险业总资产年均增速分别为8.3%和11.4%，大体只有2009年至2016年间年均增速的一半。金融体系内部空转的同业资产占比大幅度下降。银行保险机构公司治理逐步完善，股东穿透监管明显强化。

银行业不良资产认定和处置大步推进，2017年至2020年累计处置不良贷款8.8万亿元，超过之前12年总和。影子银行得到有序拆解，规模较历史峰值压降约20万亿元。金融违法犯罪行为受到严厉惩治，不法金融集团风险逐步化解，一大批非法集资案件得到有序处置，互联网金融风险形势根本好转。房地产金融化泡沫化势头得到遏制，2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速。地方政府隐性债务增量风险已基本控制，存量风险化解正有序推进。

精准支持科技自立自强、乡村振兴等领域

2021年是“十四五”开局之年。郭树清说，银保监会将着力完善金融有效支持实体经济的体制机制，更加精准支持科技自立自强、先进制造、民营企业、小微企业、乡村振兴等重点领域。

国家开发银行董事长赵欢说，该行将对接国家基础研究十年行动方案，服务战略性科技计划、国家重大科技项目、国家实验室、国家科学中心和创新中心等建设，设立科技创新和基础研究专项贷款，计划今年安排发放重大科技项目专项贷款500亿元以上；在科技创新领域选择百家龙头企业，沿龙头企业上下游产业链选择1000家重点企业进行专项金融服务，今年计划安排战略性新兴产业和先进制造业贷款投放4000亿元以上。

推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，金融领域大有可为。中国农业银行董事长谷澍说，对于832个国家扶贫工作重点县，农行在2021年信贷力度不减。在现代农业和乡村产业方面，农行将重点抓国家粮食安全产业带、高标准农田建设和打好种业翻身仗等领域的金融支持。目前农行粮食安全领域贷款余额是1600亿元，今年准备再投放600亿元以上。持续加大对符合条件的农村“水电路气房”等领域的支持力度。

《 人民日报 》（ 2021年03月03日 07 版）

(责编：郝江震、白宇)