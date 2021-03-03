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2020年，工商银行普惠贷款余额再创新高

引来金融活水 滴灌小微企业

本报记者  葛孟超
2021年03月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　眼下，广州艾威仪器科技有限公司的生产车间一片繁忙。回想去年，艾威科技负责人徐志文说：“疫情防控期间，公司现金流一度比较紧张。关键时刻，工行得知我们生产的消毒液有利于疫情防控，主动给予了融资支持。”

　　融资额度提升至700万元、融资产品年限延长到10年、3个工作日内办妥放款流程手续……在用款高峰期来临前，艾威科技购买设备、采购原材料的资金需求顺利得到解决。

　　过去一年里，为了更好支持小微企业复工复产，中国工商银行推动普惠金融业务“增量扩面、提质降本”，着力加强小微企业首贷、信用贷款等服务。2020年，工行普惠贷款余额再创新高，超额完成增长40%的要求；累计开展“千名专家进小微”进企送智活动1.5万次；全新推出“环球撮合荟”跨境撮合服务，积极建设与小微企业共同成长的伙伴关系。

　　——加强融资服务，提升普惠贷款可得性。

　　工行700多万企业客户中，小微企业占比超过八成。近年来，针对小微企业金融需求的特点，工行综合采用增强“首贷”“续贷”服务、加大信用类贷款投放、提高中长期贷款占比、加快“数字普惠”升级等有力举措，不断提升普惠金融的供给水平与能力。2020年末，工行普惠型小微企业有贷户数较年初增长超过40%，其中近20%为“首贷”客户；小微企业信用贷款、中长期贷款、制造业贷款占比均较上年末提升；新发放普惠贷款利率保持市场较低水平。

　　——完善融智服务，助力小微企业新发展。

　　深圳市一家电子科技公司是以出口为主的生产加工企业，公司日常资金往来以票据结算为主，资金占用较大，需要加快资金周转稳定生产经营。针对该企业的经营特点，工行小微专家迅速制定了综合服务方案，以“融资+结算+外汇”为切入点，指导企业登录海关单一窗口系统申请工行“跨境贷”，为企业核定授信90万元。

　　近年来，在满足小微企业融资需求的同时，工行全面升级普惠综合服务，推出“万家小微成长计划”。用3年时间，为1万家小微客户提供“滴灌式”精准服务，打造综合性服务标杆银行。

　　——推出融商平台，企业跨境经营步伐稳。

　　为支持小微企业走出国门，融入全球资金链、产业链、价值链，工行自主研发了“环球撮合荟”跨境撮合平台。截至目前，“环球撮合荟”已吸引来自亚洲、欧洲、美洲等40多个国家和地区、30多个行业的近2万家企业入驻，累计达成跨境合作意向540余项、合作金额近百亿元；为近15万户小微企业提供“跨境贷”授信超1500亿元。

　　中国工商银行普惠金融事业部总经理田哲表示，2021年，工商银行将通过提升线上线下协同风控效能、搭建数字化获客渠道、落实尽职免责制度和专项激励政策等方式，更好实现“敢贷、愿贷、能贷、会贷”，与广大小微企业共生共荣，共同成长。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月03日 07 版）
(责编：郝江震、白宇)

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