本报记者 李心萍 祝佳祺

冬季道路结冰，车辆难以通行。左上图为快递员阿达克骑马给村民们送快递。

高永科摄

833.6亿件、300多亿件，这是2020年邮政快递业在全国、农村地区的业务量数据，农村地区业务量比重达36%。而2019年，这一占比只有24%左右。可以说，农村市场正成为邮政快递业新的“增长极”。

当前，快递下乡进村进展如何？各大快递企业如何发力新“增长极”？快递给农村地区带来哪些改变？记者进行了调查采访。

农村出现新变化

快递进村，消费品下乡有了落脚点、农产品上行通了“专快线”、就地就业机会也更多

“阿达克来了！骑着马进村了！”

白哈巴村位于新疆阿勒泰地区哈巴河县铁热克提乡，阿达克进村是村民们最盼望的事情之一。

骑着马的阿达克是送件的快递小哥。进村时，他带来了在外打工者寄回来的衣服、玩具，村民网购的商品；出村时，又捎上了当地的特产。一进一出，白哈巴村与外面的世界有了新的连接。

“从村里到乡里，有30多公里山路，从乡里到县里，还有100多公里，以前上县城取快递得花一天时间呢。”白哈巴村村民杰恩斯古丽说，现在快递直接送进村、送到家，真好！

国家邮政局数据显示，2020年，我国基本实现快递网点乡镇全覆盖，直投到村比例超过50%。不断下沉的快递服务网络，给农村地区带来了新变化。

快递进村，消费品下乡有了落脚点。

“过去快递不进村，村民只能进城取件，费时费力，网购一点也不方便。”谈起以前的取快递经历，广西东兴市河洲村村民陈锦福眉头紧锁。

可自从快递进了村，陈锦福的网购热情一下子高了。“你看我这一身，全都是网上买的，家里的东西也是。”陈锦福说，从小日化到大家电，从国产品牌到进口产品，便捷的快递正悄悄改变农村居民的生活方式。

“快递服务网络的下沉，支撑信息流、金融流、商品流在农村‘三流合一’，极大地释放了农村的消费潜力。”国家邮政局发展研究中心研究员刘江说。

快递进村，农产品上行通了“专快线”。

饶河县，位于黑龙江双鸭山市东北部，是国家级东北黑蜂自然保护核心区。可物流不畅，好东西卖不出，村民们守着“金山”，腰包却鼓不起来。

“村里通了快递，蜂蜜独立包装后在电商平台销售，价格可达20元/斤。现在日子可美了！”养蜂专业户李淑英笑呵呵地说，以前自家的蜂蜜除了过路人买一点，只能以10元/斤左右的价格批量卖给县里的加工厂，有时产量高了，价格更低，甚至比白糖还便宜。

据测算，在饶河县农村投递一段，共有21户蜂农，产蜜约15万斤，快递进村后可增收120万元。久负盛名的饶河黑蜂椴树蜜借助快递的渠道，插上“翅膀”飞到了全国各地。

“2020年，农产品快递业务量超过100亿件，支撑农产品销售额超过4000亿元，同比增长30%，成为农产品上行的重要通道。”刘江说。

快递进村，农村就地就业的机会也更多。

高飞是饶河县一名“邮掌柜”网店店长，村民们有啥特产，都可以寄在高飞的店里卖。“优质大米、林下产品、乌苏里江开江鱼、赫哲族的民俗工艺品等，买家在网上下单，我当天就能用快递发走，开网店有奔头啊！”高飞喜滋滋地说。

2020年，全国共培育出60个业务量超千万件的快递服务现代农业金牌项目，总件量11.77亿件，助农销售总计655.18亿元。仅邮政快递业本身，2020年在农村地区新增的就业岗位就有15万个。

面临问题待破解

邮快合作、快快合作，多种合作模式各显其能

时下，快递进村好处多，却还有点难。

踏雪骑马送快件，看起来帅气，可其中的艰辛只有阿达克自己清楚。“从铁热克提乡到白哈巴村的30多公里山路，一进入冬季就变成冰雪山路，只能骑马。”阿达克说，30多公里冰雪山路得花3个多小时，一趟跋涉下来，手脚早已冻得发麻。

阿达克的经历并非个案，业务量不足、配送路线长、交通运输条件较差是快递进村面临的共同难题。

刘江分析，一方面，农村地区业务量较少，盈利能力不强，导致快递企业在乡村设点动力不足。另一方面，分散的人口、较长的路线、较高的运营成本又造成快递进村派送频率低，一定程度上制约了农村地区业务量的增长。

作为全国快递进村试点城市，广西防城港市将邮快合作作为突破点之一。“我们积极拓展邮政企业现有农村服务平台的功能，如乡镇邮政普遍服务营业场所、邮乐购站点、村级邮政服务站点等，以协议合作方式，开展农村快件代收代投服务。”广西邮政管理局有关负责人介绍。

这种政府指导下的邮快合作模式已被推广到广西全区。截至目前，广西邮政企业共与13个快递品牌签订邮快合作协议，邮快合作范围覆盖13市32县（区）116个乡镇，处理量近245万件。

饶河县选择的也是邮快合作模式。邮政企业向快递企业开放过去独自经营的农村投递网络，快递企业寄往农村的快件到达县城后，由邮政企业集中派送至村屯的服务站点。多家参与邮快合作的民营快递企业负责人直言，通过邮快合作实现快递进村，企业业务量增加了30%以上，却节省了1/4的车辆、20%的人员，可谓便民利企。

国家邮政局数据显示，通过推进邮快合作，2020年，黑龙江、四川、西藏、甘肃和青海5个试点省份的快递进村覆盖率提升了36个百分点，全国6.2万个建制村借助合作实现快递进村。

在湖北襄阳市南漳县，这里的快递企业选择“抱团进村”，即快快合作。

在自动化分拣线的轰鸣声中，菜鸟网络共配项目有关负责人王伟感慨万千。谁能想到，这是一个整合了中通、申通、圆通、韵达、百世5家快递企业的分拨中心，设备、场地、人员、经营、财务全部合并，所有的快递包裹在这里进行统一的分拣、操作。

“以前，大伙儿也提过共配，就是简单找一些代理点，来派发乡镇地区的快递包裹。可随着农村地区包裹量的增长，这种简单的共配模式效率较低，无法满足消费者的需求。”王伟说。

在此背景下，快递企业探索成立合资公司，建立以县域快递共配中心和乡镇共配网点为依托的农村共配网络。“在此过程中，菜鸟网络提供技术支持，实现快递企业操作系统统一化，让各大企业的包裹可以在一套信息系统上流转处理，提高快递处理效率，保证快递时效。”王伟说。

多措并举促“进村”

今年年底东部地区有望基本实现快递服务直投到村

经过近年来的发展，快递进村成效显著，但无论是邮快还是快快合作模式，在落地、推广过程中，仍存在不少难点、堵点。调查采访中，不少受访企业表示，派费如何分配是最难的问题。

以加盟制企业为例，网点每揽收一件快件提成在1.5元至2元，每派送一件快件，总部补贴1元左右的派费。但实际工作中，派送快件的成本远远高于1元，特别是在乡镇地区，由于快递员需要派送的范围更广、效率更低，成本则更高，因此不少网点都是“以收养派”。

“在沿海发达地区，乡镇电商经济活跃，收派比能达到5∶1至10∶1，远优于1∶1的收派平衡线，但在广西等中西部省份，平均收派比约为1∶15，部分乡镇甚至超过1∶30，一些网点往往经营即亏损，陷入歇业或转让状态。”广西邮政管理局有关负责人说。

在此背景下，在中西部地区，采用快快合作模式，各大快递企业总部对合资企业的派费如何发放，采用邮快合作模式，快递企业如何给邮政企业付费等，都成为关注的焦点。

“从具体实践看，由政府部门牵头，组织双方进行协商是较好的方式，有利于双方凝聚共识，推进快递进村。”刘江说。

交快合作模式也受到专家推荐。刘江表示，如果快递企业能利用公交车、客车和货车搭载快件，充分利用现有的交通运输资源共同运输，将有效降低快递进村的运输成本。

此外，由于农村地区揽收的快件以农产品为主，不少是水果、蔬菜等产品，具有时效要求高、不能重压、体积大等特点，对寄递基础设施要求较高。

“目前，乡镇、农村普遍缺乏冷链基础设施，农产品采收后，不能及时进行存储，农产品上行货损仍比较大。”广西邮政管理局有关负责人建议，有关部门可出台相应的政策，支持农村寄递、物流基础设施建设，加大力度补短板，增强农村快递网点的盈利能力。

国家邮政局明确提出，继续深入推进“快递进村”，力争到2021年底，东部地区基本实现快递服务直投到村，中、西部地区建制村快递服务通达率分别达80%和60%。

《 人民日报 》（ 2021年03月03日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)