杨海泉

原标题：中国国际专利申请量保持全球第一

世界知识产权组织发布最新报告指出，2020年，尽管新冠肺炎疫情造成全球巨大的人员和经济损失，但国际专利申请量仍继续增长，并创历史新高。这意味着，疫情未能阻挡全球创新步伐。其中，中国申请量同比增长16.1%，继续保持国际专利申请量最多国家的好成绩。不过，国际商标申请量出现了“预料之中的下降”，降幅为0.6%。这是自2008年国际金融危机以来的首次下滑。

世界知识产权组织3月2日发布2020年国际专利、国际商标和设计体系报告。报告指出，疫情未能阻挡全球创新步伐。尽管新冠肺炎疫情造成全球巨大的人员和经济损失，但2020年国际专利申请量仍继续增长。

报告显示，中国仍然保持世界知识产权组织《专利合作条约》（PCT）体系“国际专利申请年度最大用户位置”，即国际专利申请量最多的国家。

通过世界知识产权组织《专利合作条约》（PCT）体系提交的国际专利申请量，是衡量全球创新活动广泛使用的指标之一。2020年，尽管疫情导致全球GDP下降3.5%，但PCT体系国际专利申请量仍增长了4%，达到27.59万件，数量创历史新高。同时，PCT体系国际专利申请的长期趋势显示，创新活动日趋全球化，其中亚洲占所有PCT申请量的53.7%，而10年前这一比例仅为35.7%。

2020年，PCT体系两大主要用户中国和美国的申请量均实现年度增长。其中，中国的申请量达68720件，同比增长16.1%，继续位居PCT体系最大用户位置；紧随其后的是美国，申请量达59230件，同比增长3%；日本申请量为50520件，同比下降4.1%；韩国申请量为20060件，同比增长5.2%；德国申请量为18643件，同比下降3.7%。还有一些国家的国际专利申请量增长强劲，包括沙特（956件，同比增长73.2%）、马来西亚（255件，同比增长26.2%）、智利（262件，同比增长17%）、新加坡（1278件，同比增长14.9%）和巴西（697件，同比增长8.4%）。

商标申请往往意味着推出新的商品与服务，目前两者的进展均因疫情放缓。2020年，世界知识产权组织国际商标注册体系国际商标申请量出现“预料之中的下降”，降幅为0.6%，数量降至63800件。这是自2008年国际金融危机以来的首次下滑。

疫情对经济的冲击也影响了世界知识产权组织国际注册体系保护工业品外观设计方面的数据。2020年，工业品外观设计需求量同比下滑15%，减至18580项。这是自2006年以来的首次下滑。

全球对知识产权的需求有助于创新者和企业将其创意推向市场，而且这一需求大致与全球经济表现同步。过去10年间，世界知识产权组织全球知识产权服务使用量尤其是PCT使用量持续增长，增长势头已超过全球GDP的增长。

2020年，华为技术有限公司以5464件申请量连续第四年成为PCT体系申请量最大的申请人。位居其后的是韩国三星电子（3093件）、日本三菱电机株式会社（2810件）、韩国LG电子公司（2759件）以及美国高通公司（2173件）。

在教育机构中，2020年，加利福尼亚大学以559件申请量继续居申请人榜首。麻省理工学院（269件）位列第二，其后是深圳大学（252件）、清华大学（231件）以及浙江大学（209件）。上榜的前10所高校中，有5所来自中国，4所来自美国，1所来自日本。

在技术领域，计算机技术在PCT申请中占比最大（9.2%），其次是数字通信（8.3%）、医疗技术（6.6%）、电气机械（6.6%）和测量（4.8%）。2020年，在排名前十的技术中，有6项技术出现两位数增长，其中音像技术的增速最快，同比增长29.5%。

2020年，世界知识产权组织国际商标注册体系来自美国的申请人提交的国际商标申请量最大（10005件），其次是德国（7334件）、中国（7075件）、法国（3716件）和英国（3679件）。在申请人前十大来源地中，中国是唯一出现两位数增长的国家（同比增长16.4%）。英国和意大利亦有显著增长。

2020年，在世界知识产权组织受理的国际申请中，涉及最多的类别是计算机软硬件及其他电气或电子装置，占当年总量的10.6%。其次是商业服务类（8.1%）和技术服务类（7.1%）。

2020年，世界知识产权组织国际注册体系保护工业品外观设计申请量大幅减少。德国以3666项外观设计的成绩继续占据该体系最大用户位置。排在其后的是美国（2211项）、瑞士（1994项）、韩国（1669项）和意大利（1231项）。在前十大原属国中，美国、土耳其和中国是仅有的3个申请量正增长的国家，同比增幅分别为62.7%、34.7%和22.7%。韩国的三星电子以859项外观设计连续第四年占据申请人榜首，其次是美国宝洁公司（623项）、荷兰Fonkel Meubelmarketing公司（569项）、德国大众（524项）和中国的北京小米移动软件有限公司（516项）。这是中国企业首次跻身前五名申请人之列。

与运输工具相关的外观设计在全部外观设计中占比最大（10.1%），其次是录音和通讯设备（8.8%）、包装和容器（8.4%）、家具（7.4%）、照明设备（6.9%）。在前十大类别中，药品和化妆品有较大规模增长，同比增幅达42.6%。

2020年，商标所有人根据统一域名争议解决政策（UDRP），向世界知识产权组织仲裁与调解中心提交了创纪录的4204起案件，涉及7247个域名，使世界知识产权组织域名争议案件总数量达到50541起。此类案件中包括多个利用疫情注册的侵权域名。后缀为“.com”的域名侵权案件在世界知识产权组织通用顶级域名案件中占75%，其次是后缀为“.net”和“.org”的案件，占比分别为4%和3%。

2020年，世界知识产权组织为超过75个国家代码顶级域名提供了争端解决服务，如“.CN”（中国）、“.EU”（欧盟）等。此类案件的快速增长反映出国家域名对消费者日益增长的重要性。统一域名争议案件涉及的当事人来自127个国家，其中美国、法国、英国、瑞士和德国是提起案件数量最多的5个国家。

(责编：赵超、吕骞)