原标题：深化整治APP利好多方

3月1日，工信部主要负责人在国新办新闻发布会上表示，2020年工信部对APP专项整治效果明显，今年将会继续，对拒不接受整治的APP要坚决下架；遇到网络不良和垃圾信息，群众可拨打12321进行举报。

根据有关统计，目前我国市场上的手机APP有两三百万款，涵盖游戏、电商、资讯、社交、生活服务、线上教育等多个类别，在很大程度上满足了人们衣食住行用等多方面需求，可谓“一机在手，天下我有”。

消费者因手机APP“有了天下”，可有时却要付出“代价”，甚至“丢了隐私”。比如，在一款APP上浏览过某些信息，转眼就会在另一款APP上收到相应服务或商品的广告推送。本应是便利群众生活的手机APP，扭头就化作窥探隐私、攫取数据的监视器，连声招呼都不打，确实让人不寒而栗，一些网友戏称“互联网比我更懂我”。

绝大多数APP运营企业是以营利为目的的，对用户进行合理画像，记录使用行为，标注兴趣标签，并为之推送高匹配度、高回应性的服务或商品，有利于提高销售转化，提升企业经营效益。但是，凡事都有度，过犹不及，甚至会有违法违规之嫌，企业经营者若只想着眼前利益，而在用户信息收集与使用、广告推送等方面动歪脑筋、做出格事，那么人们卸载APP同样会“连声招呼都不打”，甚至会起诉APP运营企业。

对于一些APP此前违规收集个人信息、过度索权、频繁骚扰等问题，有关部门曾开展专项整治，以规范互联网信息服务市场秩序，更好保护消费者隐私安全。人们也发现，越来越多的APP在收集个人相关信息时，会主动提示用户是否许可，减少用户在使用APP时的顾虑与担忧。

可以说，职能部门对APP乱象的专项整治是有效的。如今，有关部门表态未来将继续深化整治，提高要求，提升标准，并围绕群众反映强烈的“麦克风权限滥用”“过度索取通讯录”等问题加大整治力度，同时坚决下架不接受整治的APP。这些举措显然有利于剔除阻碍行业发展、扰乱市场秩序、损害用户权益的“害群之马”，促进APP行业持续健康发展。

APP运营企业必须认识到，只有依法合规经营，主动整改问题，树立“以用户为中心”“以安全为重心”的思想自觉和行为自觉，方能形成口碑好、效益高、品牌优的企业形象，推动企业持续健康发展，进而营造出APP行业及互联网产业的健康发展环境。

整治APP乱象，离不开社会各界的监督。对于某些APP乱象，消费者应善用相关举报平台，及时监督企业经营行为，促进相关APP运营企业走正道、行大路，持续改善服务品质，更好维护用户合法权益。

(责编：赵超、吕骞)