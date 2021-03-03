孙杰

原标题：苏宁易购股权转让引深交所发关注函

对于市场关注的苏宁易购股权转让一事，昨天，深交所下发关注函，要求公司核查并补充披露相关问题。

3月1日，苏宁易购公告称，公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团有限公司，持股5%以上股东苏宁电器集团有限公司、西藏信托有限公司，拟将合计23%的股份转让给深国际控股（深圳）有限公司及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司或鲲鹏资本指定投资主体。

公告还称，本次股份转让后，苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人状态。在关注函中，深交所要求，结合上市公司收购管理办法规定，说明本次交易对手方深国际和鲲鹏资本或鲲鹏资本指定投资主体是否构成一致行动关系。如否，提供证明材料，并请律师发表明确意见。

本次股份转让后，苏宁易购前五大股东分别为淘宝（中国）软件有限公司、张近东及其一致行动人、鲲鹏资本、深国际和苏宁电器集团，持股比例分别为19.99%、16.38%、15%、8%和5.45%。

深交所要求，结合本次股权转让后，苏宁易购经营管理决策权安排、主要股东持股比例等，说明认定公司将处于无控股股东、无实际控制人状态的原因及合理性，并请律师发表明确意见。另外，苏宁易购变更为无实际控制人状态，是否会对日常生产经营、公司治理产生不利影响，是否会出现控制权不稳定的风险。

(责编：赵超、吕骞)