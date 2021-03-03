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华为：鸿蒙今年搭载设备至少3亿台

赵鹏
2021年03月03日08:14 | 来源：北京日报
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原标题：华为：鸿蒙今年搭载设备至少3亿台

　　今年搭载鸿蒙操作系统的物联网设备有望达到3亿台，其中手机将超过2亿台。记者昨天获悉，华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录表示，今年将力争让鸿蒙生态的市场份额达到16%，跨越生态繁荣分水岭的这道坎。

　　虽然华为上了美国商务部实体清单，但王成录明确表态，华为手机业务肯定会始终存在下去。不过问题也接踵而来，手机更新换代较快，华为手机出货量已开始放缓，究竟该怎么留住用户？

　　“正是受此影响，所以这两年鸿蒙生态的发展特别重要。”王成录说：“目前我们仍有几亿名手机用户，如果老用户升级到鸿蒙系统后体验很好，他可能就会继续留下来。”在他看来，只要这两年挺过去，不排除芯片问题会有转机，届时华为手机有望再度强势出击。

　　“今年搭载鸿蒙系统的手机、Pad、手表、智慧屏、音箱等设备，华为的保守目标是3亿台，其中手机会超过2亿台。”王成录乐观地说。

　　王成录介绍，华为分析了过去二十年PC产业和移动产业的生态发展，发现16%的市场占有量是个分水岭，超过16%的生态基本取得了成功。目前，各种电视、车机、音箱等所谓智能设备“方言”众多，装载的系统五花八门，鸿蒙的第一目标就是用一套系统弹性搭载在各种物联网设备上，实现系统的统一，而手机也是物联网设备中的一种。

　　王成录披露，2016年华为正式就鸿蒙系统立项，2017年5月其1.0版本正式诞生，去年9月鸿蒙2.0亮相并初步开源，并在同年12月推出了手机开发者Beta版本。有观点认为，从技术架构上来说，“微内核”架构的鸿蒙可能更像苹果的iOS。但王成录表示，鸿蒙和苹果最大的不同是，苹果生态是封闭的，而鸿蒙则会开放。“我们会与所有可能的伙伴一起，把鸿蒙生态共同做成功。”王成录说：“鸿蒙是开放的，如果别的手机厂商想用我们就会支持。”

　　对于现阶段鸿蒙整体生态的建设情况，王成录坦承还有差距，如安卓系统有超过2000万开发者，iOS则有逾2400万开发者，但鸿蒙生态的开发者数量还只有数百万名。

(责编：赵超、吕骞)

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