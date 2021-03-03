原标题：“十四五”我国将继续推进两型“重量级”火箭研制

记者3月2日从中国航天科技集团一院获悉，“十四五”期间中国航天将持续推进新一代载人运载火箭和重型运载火箭的研制，突破现有火箭的箭体尺寸以及发动机推力，从而支撑后续更远距离的深空探测。

全国政协委员、一院运载火箭专家、中国科学院院士姜杰表示：“这两型火箭的成功研制，将大幅提升我国航天器进入外太空的能力。”

姜杰说，“十三五”期间，我国新一代运载火箭多个成员相继完成首飞，并承担国家重大航天工程任务，标志着我国新一代运载火箭型谱逐渐完善，中国航天进出空间的能力进一步加强。其间，长征五号、长征七号、长征八号等多型运载火箭成功首飞，并相继承担重大航天工程任务，为航天强国建设提供了有力地支撑。

姜杰介绍，站在“十四五”开局的新起点上，长征系列运载火箭将助力中国探索宇宙的脚步迈得更远。近年来，我国长征系列运载火箭持续不断提升运载能力。北斗全球组网、嫦娥探月、载人空间站建设能够顺利实施，离不开火箭运载能力的不断提高。

她透露，未来5年，我国除了继续推进两型“重量级”火箭研制，航天工程还将与智能技术深度融合，航天工程系统各个关键环节将实现智能化，运载火箭在故障条件下，将具备自适应控制、在线轨道规划、任务降级处理等几种能力，以精确入轨为终极目标，让执行任务更加灵活。（记者付毅飞）

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