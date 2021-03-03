人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

突破！我国双折射双频激光干涉仪实现批量生产

2021年03月03日08:15 | 来源：科技日报
小字号
原标题：突破！我国双折射双频激光干涉仪实现批量生产

　　3月2日，记者从清华大学精密仪器系获悉，该系张书练教授课题组进行原理研究并由北京镭测科技有限公司开发生产的双折射双频激光干涉仪实现批量生产。

　　双频（两频率）激光干涉仪是科学研究、光刻机、数控机床、航空航天、舰船等行业都离不开的光学尺子，用于测量零部件的尺寸，角度，位置，直线性，也是检定各类数控机床、激光加工机床以及光刻机台的精度，进行误差补偿的基本仪器。

　　张书练介绍，双频激光器是双频激光干涉仪的核心部件。国外干涉仪厂家都是自制专用激光器，称为塞曼双频激光器，不对外供应。此前我国的双频激光干涉仪只能进口普通激光器，从中选出可用的，淘汰率高，性能上不去，导致双频激光干涉仪国产化困难。

　　据介绍，此次清华大学精密仪器系发明的双折射原理的双频激光器比传统的塞曼双频激光器的激光功率高一倍、频率间隔大一倍或两三倍、没有两个频率之间耦合串混。分辨率达到1纳米(十亿分之一米)，线性测量长度范围0到70米，非线性误差小于1纳米，测量速度超过2米。

　　张书练指出，双折射双频激光器的使用带动了干涉仪整机的光机电系统创新设计，使双折射双频激光干涉仪具有便携，方便，鲁棒等优良性能。（记者 马爱平）

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部去年承办两会建议提案494件 全部按时答复
　　人民网北京3月2日电 （记者李源）记者从水利部获悉，2020年水利部共承办两会建议提案494件，全部实现了100%沟通、100%按时答复。建议提案主要涉及重大水利工程建设，农村水利基础设施建设，水资源优化配置，以及支撑保障国家重大战略实施等方面。…
住建部：正在研究制定做好农村低收入群体住房安全保障工作政策意见
　　人民网北京3月2日电 （记者孙红丽）国务院新闻办公室今天下午举行国务院政策例行吹风会，介绍2020年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协委员提案工作有关情况。住房和城乡建设部副部长张小宏在吹风会上表示，住房和城乡建设部正在研究制定做好农村低收入群体住房安全保障工作政策意见，保持脱贫攻坚农村危房改造政策稳定性、连续性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部