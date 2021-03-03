魏蔚

原标题：造势二次上市 百度吉利合资造车

3月2日，北京商报记者发现，百度吉利合资的智能汽车公司已经注册，名为“集度汽车有限公司”（以下简称“集度汽车”），注册资本20亿元，其中百度系公司持股比例55%，吉利系公司持股比例45%，法定代表人是夏一平。百度相关人士告诉北京商报记者，“集度这个名字是百度AI给起的，意思是‘集百度AI能力之大成’”。

天眼查信息显示，集度汽车注册资本20亿元，股东分别是达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司和上海华普汽车有限公司，其中达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司是百度全资子公司，认缴11亿元；上海华普汽车有限公司是吉利控股子公司，认缴9亿元。法定代表人为夏一平。公司业务范围包括新能源汽车整车及相关零部件的技术服务；汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；新能源汽车换电设施销售；软件开发；信息系统集成服务；汽车租赁；实业投资等。

对于合资建立汽车公司，吉利控股集团董事长李书福也曾在今年一次内部讲话中表态，吉利将扮演支持角色，支持百度公司实现造车梦想。双方是合作伙伴，并非代工关系。2月21日，百度正式官宣汽车公司（即集度汽车）CEO人选：摩拜单车联合创始人夏一平。

据悉，夏一平此前曾任菲亚特克莱斯勒亚太区智能车联事业部负责人以及摩拜单车联合创始人兼CTO，在智能汽车以及出行领域拥有管理经验。

此外，集度汽车共设置5个董事会席位，除了夏一平外，另外有3位董事来自百度，分别是梁志祥、李震宇、何俊杰，其中梁志祥是集度汽车董事长，百度集团资深副总裁；李震宇是百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总经理；何俊杰是百度副总裁。集度汽车来自吉利的董事是安聪慧，他是吉利汽车集团的总裁、CEO。

同日，百度相关人士还特别介绍了集度汽车名字的来历，“集度这个名字是百度AI给起的。一开始我们用算法给这个公司起了一百多个名字，最后确定了集度！意思是‘集百度AI能力之大成’”。

这些细节和此前披露的信息并无大异。1月中旬，百度宣布与吉利组建智能汽车公司。当时百度相关人士告诉北京商报记者，“新公司由百度发起主导，会独立运营，吉利是目前除百度外的唯一资方。百度的合作公司会独立运营。百度将发挥在人工智能、Apollo智能驾驶、小度车载、百度地图等方面的优势，为汽车公司赋能。双方将基于吉利浩瀚架构，共同打造下一代智能汽车”。

此后，有关百度造车公司的消息陆续公开。比如在2020年四季度的财报电话会议上，百度CEO李彦宏透露，百度与吉利合资的电动车公司已完成新品牌和CEO的确立，整体项目进展非常好，并且计划在未来三年内推出一款全新智能电动车。财报还披露百度Apollo等汽车相关业务的进展，比如百度Apollo已与10家中国及全球车企达成合作，为它们提供高精地图、自主泊车等汽车智能化解决方案，ANP领航辅助驾驶解决方案开始商业化落地。

而百度关联公司此前也已公开多项自动驾驶相关专利，涉及自动驾驶、智能交通、车联网等领域。今年1月29日，百度在线网络技术（北京）有限公司公开“车辆”专利信息，车辆包括：车辆本体、自动驾驶车载计算单元、空调系统和引风管路，车辆本体具有位于前部的前机舱和位于后部的后备箱。通过车辆本体、自动驾驶车载计算单元、空调系统和引风管路配合，能够减弱自动驾驶车载计算单元的振动，可以对自动驾驶车载计算单元内的部件起到保护作用，从而可以保证自动驾驶车载计算单元正常工作。

巧合的是，在集度汽车成立前一天，百度刚刚通过了1：80持股比例，业内人士普遍认为这是百度赴港二次上市的信号。百度通过拆股方案的公告一出，股价大涨4.28%至295.58美元。

比达咨询分析师李锦清向北京商报记者直言，“百度选择在这个时候披露一系列关乎未来战略的动作，很可能是在为二次上市造势”。北京商报记者 魏蔚

(责编：赵超、吕骞)