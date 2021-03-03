本报记者 王锦涛

“这会儿正忙着完善提案呢！”电话那头，全国政协委员、甘肃农业大学副校长柴强的语速不紧不慢，“今年的提案，仍将聚焦农业高质量发展。”

过去一年，柴强除了给学生上课外，其余时间都花在了田间地头、学术会议和实验室上。“中央经济工作会议指出，要解决好种子和耕地问题。”柴强说，良种作为农业高质量发展的根基，是农业原始创新的物质基础。甘肃作为我国三大国家级制种基地之一，柴强结合当地实际，今年提出了关于支持甘肃建设现代种业基地助推我国种业振兴的提案。

“从源头破解‘卡脖子’难题，是种业打翻身仗的钥匙。”柴强说，种业发展重在种质资源、种业核心技术和产业化组织体系创新，而这三大创新，都离不开实践支撑，即建设高水平现代种业基地。“甘肃气候和自然环境差异大，干旱且光资源丰富，是培育良种的理想地区。”柴强说，利用现有基础，充分挖掘甘肃在牧草、中药材等特用作物种业发展方面的潜力，对全面打赢种业翻身仗意义重大。

“培育良种，一头能丰富消费者的‘米袋子’，一头能鼓起农民的‘钱袋子’。”柴强说，“希望加大扶持现有制种基地基础设施建设，激励种业科技力量向基地集聚，在甘肃打造我国现代种业基地先行区，培育乡村振兴的‘金种子’。”

一年来，柴强还在农村产业融合发展等方面进行了观察和思考。“一些脱贫地区，产业发展存在层次不高、链条不长、融合程度不高等问题。”柴强说，推动农村产业融合发展，进一步优化产业结构，带动经济、生态和社会高效协调发展，才能加快实现乡村振兴。“我要加强调研，努力为农业高质量发展建言献策。”

《 人民日报 》（ 2021年03月03日 06 版）

(责编：李源、吕骞)