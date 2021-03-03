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侨乡腾冲——在绿水青山间“保鲜”乡愁

李晓琳
2021年03月03日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“故乡腾冲之美，尽显于山川河流、民族文化、开放包容中，无论走得多远，对故乡的思念只增不减。”2月26日晚，“春暖一江水 畅想彩云南”澜湄六国新春文化交流活动特别节目在海内外平台上线，57岁的泰国华人李成线上“重回”家乡，激动地在微信朋友圈转发留言。

　　视频中，李成看到腾冲市司莫拉佤族村青山环抱，泉水潺潺，乡村旅游发展得红红火火，已成为旅游热门打卡地。

　　司莫拉佤族村是美丽腾冲的一个缩影。云南省腾冲市位于中国西南边陲，与缅甸山水相连，是中国陆路通向南亚东南亚的重要门户，也是中国著名侨乡。这里生态环境优越，气候宜人，横贯全境的高黎贡山被誉为“物种基因库”。近年来，腾冲市依托得天独厚的生态资源，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，着力加强传统村落保护与开发，打造生态宜居宜游美丽乡村，逐步打开海内外旅游市场。

　　两年前，阔别故乡31年的李成受邀回到腾冲和顺古镇——他出生的地方。“老宅、宗祠、巷道、溪流，如今的和顺焕发新的光彩，但我们熟悉的东西一直都在。”

　　李成口中的和顺，始建于明朝，是西南古丝绸之路的必经之地。因为人多地少，和顺人曾远赴南亚东南亚谋生。如今，和顺全镇人口仅6000多人，侨居海外的和顺人却多达12000人，分布于缅甸、印度、泰国、新加坡等十余个国家。作为腾冲市较早发展旅游业的古镇，和顺独具特色的侨乡文化和绝美的山水风光，每年都吸引数以万计的中外游客前来观光旅游。

　　“小时候的梦想是走出乡村，过上都市生活。但现在，我们在故乡看到了更多可能性。”6年前，张丽辞去昆明的工作，与爱人回到家乡和顺，将老宅“修旧如旧”，经营民宿。

　　张丽家的民宿为实木建筑，木雕门窗精细讲究，客房内装修简单朴素。在这个古朴温馨的四合院内，张丽与客人度过了很多难忘时光。“田园牧歌、小桥流水，和顺的乡村生活成了现代人的‘诗与远方’。”张丽坦言，走进和顺的不仅有各地旅人、海外游子，更有不少像她一样重回乡村创业的青年。在经营民宿的6年里，她深刻认识到，良好的生态是和顺乃至腾冲最好最亮的名片，也是振兴古镇的最大潜力和优势。

　　“望得见山水，才记得住乡愁。”待疫情过去后，李成打算再带着老伴和孩子回一次故乡，住四方老宅，吃热腾腾的泡米花。“对海外的游子来说，‘根’在故土，这是最难割舍的情怀。”李成说。

　　（据中新社电）

(责编：李源、吕骞)

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