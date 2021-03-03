朱开云

原标题：基民如何把理财变成日常“基金社交”

即将于3月27日进行的新一轮基金从业资格考试从上周开始就启动了报名。然而，报名第一天，多数基金从业考生就发现，考试报名页面或是无法打开，或是无法登录，即便登录后，一些热门考区的考试位也已经报完，报名火热程度犹如抢购明星基金产品。报名的网站一度被“挤爆”，基金从业资格考试甚至冲上了微博热搜榜。

3月2日下午，中国证券投资基金业协会紧急公告称，将新增开放11个考试城市，分别为哈尔滨市、长春市、长沙市、合肥市、南京市、沈阳市、成都市、太原市、西宁市、北京市、石家庄市，为很多报不上名的网友解了“燃眉之急”。

考证

想深入学习相关知识 或转型做基金投资

由于疫情的关系，今年从业考试的场次、考点相较于过去较少，全年仅有3次考试机会，由于去年基金行情的火爆以及今年以来基金的两极分化，一些曾经的爆款基金竟然“跌上了热搜”。基金投资不再是闭着眼买就能躺赢，许多基民希望通过考试进一步了解基金投资，提升投资的专业性，或者为日后投入基金业做准备。

市民刘先生今年打算报名基金从业资格考试，他去年投资的一款以新能源为主题的基金，收益接近翻倍，这让他对基金这个行业产生了浓厚的兴趣。“作为一名80后，身边的同事大部分都投资了基金，但大家的收益很不均衡，有的同事收益翻倍，有的同事仅仅跑赢沪深指数，还有买科技类基金亏本的。我觉得亏损主要还是不够专业，没有选到好的基金。我打算通过参加这个考试来系统学习基金的知识。”刘先生透露，考基金从业资格证除了让自己更专业地进行投资理财之外，他还有个打算，过几年年龄大了可能不太适应现在互联网公司的节奏，到时候能不能转型到投资领域。

一名资深的基金投资者称，今年的基金行情好，吸引了一大批韭菜，90后跑步进场，有些人甚至一年赚了2倍，对于没有基金常识的人来说这可能不是什么好事，这会让你失去对市场的敬畏，不要看你今年赚了1-2倍，长期来看，不亏就不错了，易方达最赚钱的基金拉长到十年，每年平均年化收益也就10%。如果一个基民没有基本的风险意识，凭运气赚的钱终究会还给市场。

北京青年报记者随机调查多位报名参加基金从业资格考试的人士，他们均是因为投资基金赚了钱，想更深入地学习这方面的知识，也有部分参加考试的基民打算等拿到证以后转型做基金投资。

社交

“今天不买基金，你在90后里甚至插不上话”

2019年以来，公募基金实现了连续两年30%以上的年化收益率，基金火爆的赚钱效应收获了众多投资者的青睐。2021年开年以来，基金发行延续着去年的火热势头，诞生了多只“日光基金”。公募新发基金市场的单日募集规模再次刷新历史纪录，新发基金易方达竞争优势企业基金一天内就突破2300亿元，投资者对基金的购买热情可见一斑。数据显示，2020年新增“基民”中，90后占据了一半以上。

北青报记者调查获悉，这些年轻人不仅仅关注基金的收益，基金还是他们的社交工具。年轻人曾经在茶余饭后会聊明星八卦，如今一些爆款基金、明星基金经理人也成了谈论的对象。在某网站上，“理财”这个话题吸引了上千万的关注。在B站上，“如何买基金”“买基金保姆级教程”等相关视频的播放量都是超百万级别。一位基民称，他每天晚上下班了和朋友聊天，开口第一句话就是“今天你的基金涨了吗？”

“今天不买基金，你在90后里甚至插不上话”，有媒体以这样的标题来形容公募基金在年轻人中的火爆。一些新生代“基民”甚至效仿起了“明星粉丝后援会”的那套，把一些收益高的基金经理包装成“基金网红”，比如广发基金的刘格菘、农银汇理的赵诣、易方达张坤，基金经理“饭圈化”成为了一种现象。一名基民称，很多年轻人和他一样，如果今天基金收益好就去各大论坛花式吹捧明星基金经理，如果亏了就开始狂喷，这已经成为了一种生活方式。

今年年初以来，“基金社交”逐步演变成“相亲会”，各大APP的基金讨论区涌入了大量的“相亲”留言贴。基金休市、假期空闲，不少年轻人纷纷在讨论区晒出自身条件、收益情况，寻找有缘人。据报道，在招商中证白酒指数基金讨论区中，多的时候超过50%的发帖都是相亲帖。讨论区下，还有了专门的“招商白酒相亲会”话题。从招商中证白酒指数基金的讨论区开始，蔓延至多个热门基金，风靡一时，“基金讨论区变相亲角”的话题也一度登上微博热搜。

风险

部分明星基金下跌 期望超高收益不现实

3月2日，以贵州茅台为代表的基金抱团股继续下挫，导致一批基金净值继续回调。自春节开市以来，不到一个月时间，部分基民浮亏就超过15%。据相关数据，以2月18日至2月26日A股期间（股市一波主跌浪）为例，有518只偏股型基金的净值跌幅超过15%。其中，跌幅超过19%的基金有22只。在基金暴跌的背景下，一些明星基金也跌下神坛。

“基民”黄女士称，她的基金去年接近翻倍，今年已经跌去了近20%，过山车一样。她这周报名了今年的基金从业资格考试。“想先让自己成为专业人士，至少是朋友圈中的基金专业人士。不能稀里糊涂买了基金然后盼着它涨。”

中泰证券分析师李迅雷认为，2021年的资本市场仍然会比较繁荣，并在繁荣中走向开放，但期望公募基金继续获得30%以上的超高收益，似乎并不现实。2021年，结构分化的格局应该还会持续，因为这是存量经济主导下的大趋势，今年均值回归现象大概率会出现。

相关

基金从业资格考试报名流程

1.考生需要进入中国证券投资基金业协会官网，选择统考考试入口；

2.考生需要根据个人情况填写相关报名的信息（学历、职业、工作年限、职位等），之后点击开始报考；

3.选择报考批次以及选择报考区域；

4.考生需要选择报考科目（基金法律法规、职业道德与业务规范、证券投资基金基础知识、私募股权投资基金基础知识三科任选）；

5.考生需要确认自己的报考信息（所在地、报考城市、考试科目），信息确认无误后可以支付报名费用。

参加考试的人员通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》考试，或通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目三《私募股权投资基金基础知识》考试成绩合格的，均可申请注册基金从业资格。考试成绩长期有效。

观点

基金从业资格考试火爆有助于投资人群成熟

一名证券业人士称，年轻人的“基金社交”，从刚开始的狂热到现在开始逐步回归理性，一些基民想通过考取“基金从业资格证”来让自己的投资更专业，这是好的现象。

有第三方基金研究机构人士表示，基民不够成熟的投资方法，确实需要一些专业理财知识的打底，以构建更为健康的投资心态。近些年的基金赚钱效应，既提升了投资者的基金投资热情，又埋下了一些危险伏笔，部分投资者并未意识到基金投资背后的风险。此次基金从业资格考试的火爆报名，背后也反映出一些基民渴望获得更多理财知识的心情，这是一个好现象，了解基金这个产品背后的逻辑，有助于未来基金投资人群的成熟。

中国证券基金业协会相关人士表示，基金从业资格考试是基金行业的入门考试，主要要求从业人员掌握基本的法律法规、职业道德与应知应会的专业知识和技能。考试试题全部为单选题，侧重考量考生的实际应用能力，摒弃死记硬背的出题模式和内容。通过考试来加强金融机构人员的从业水准是淘汰不合格的金融服务机构的有效路径，可以推动全国的金融从业人员逐步走向标准化和专业化。普通“基民”通过自学参加考试，将会对基金业有较全面和深入的认识，有助于了解市场的风险，让投资更加成熟。

(责编：赵超、吕骞)