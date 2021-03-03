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研究揭示新冠病毒与人体结合能力强于SARS

2021年03月03日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：研究揭示新冠病毒与人体结合能力强于SARS

记者2月24日从天津大学获悉，该校生物信息中心主任高峰教授课题组通过分子动力学模拟，揭示了SARS冠状病毒和新冠病毒与人类受体在不同温度下结合特性的差异，为药物设计提供了有益的指导和参考。该项研究2月22日在线发表在生物信息学领域顶尖期刊《生物信息学简报》上。

SARS病毒和新冠病毒对细胞的成功入侵，主要取决于刺突蛋白(S蛋白)的受体结合域(RBD)与人类受体血管紧张素转化酶2(ACE2)之间的相互作用。

新冠肺炎疫情暴发以来，科学家针对RBD与ACE2之间的相互作用已进行了大量研究，但绝大多数研究都在室温约27摄氏度下进行。温度是影响病毒感染性的重要因素，此次高峰教授课题组揭示了SARS病毒和新冠病毒在不同温度下，RBD和ACE2结合特性的差异。

基于分子动力学模拟的平衡轨迹，高峰教授课题组发现，在所选取各温度下新冠病毒 RBD的均方根波动(RMSF)值都比SARS病毒低，构象分布更集中，说明新冠病毒RBD结构更为稳定。

此外，研究人员还评估了SARS病毒和新冠病毒RBD与ACE2在不同温度下的结合强度，发现在任意所选取温度下，新冠病毒RBD与ACE2的结合能力都比SARS病毒更强。最后他们还重点分析了导致SARS病毒和新冠病毒两者RBD与ACE2结合差异的关键残基，为后续相关药物设计提供了有益的指导和参考。(记者陈曦 通讯员赵晖)

(责编：赵竹青、吕骞)

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