记者陈芳、田晓航、董瑞丰

原标题：中国中医科学院院长黄璐琦院士详解抗疫“三方”获批上市

好方子变成了人人可及的新药！2日，国家药品监督管理局批准清肺排毒颗粒、化湿败毒颗粒、宣肺败毒颗粒上市。

有效降低了发病率、转重率、病亡率，促进了核酸转阴，提高了治愈率，加快了恢复期康复……在新冠肺炎患者救治中涌现的“三方”成为新药上市，意味着什么？中医药现代化之路怎么走？如何创新发展？新华社记者围绕这些问题采访了中国中医科学院院长黄璐琦院士。

更有底气！中医药科技原创优势转化为重大成果

记者：国家药监局批准抗疫“三方”中药新药上市，此举具有怎样的意义？

黄璐琦：“疫苗”和“中医药”是中国抗击新冠肺炎疫情的两大利器。在疫苗研发方面，我们已经用实践证明，中国不负众望，为全球协同抗疫注入信心和力量；而另一方面，中医药“三方”变成新药上市，可谓中医药传承创新发展的新起点，这也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。

中医药科技原创优势转化为重大成果，说明我们在这次抗击新冠肺炎疫情中所使用的中医药理论、临床救治的疗效和所取得的科学数据，得到充分认可，变成了物化载体。

记者：患者救治始终是疫情防控的重中之重。面对凶猛的病毒，这次从经典名方中筛选研发出的速效方剂，得到国家药监部门的认可，这说明了什么？

黄璐琦：中药审评审批机制改革是一项长期的工作，最关键的是遵循中医药发展规律，坚定文化自信，走符合中医药特点的发展之路。这一次国家有关部门扎实推动《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》落地见效，激发和释放中医药发展活力，探索出新的中药新药审评审批道路。临床试验，从某种程度上来讲，是西药的国际通行方法。把中医药理论、人用经验和临床试验三者有机结合，形成有效的证据体系，这就是我们要做的事。

中医药创新发展：不忘本来、吸收外来、面向未来

记者：世界卫生组织的100余个会员国认可使用针灸，起源于中医药的传统医学被纳入国际疾病分类体系。您如何评价中医药融入多国医药文化？

黄璐琦：中医药学蕴含着独特的生命观、健康观、疾病观。第一，我们这些年来所取得的成果，比如针灸等，让老百姓、让全世界有获得感。第二，随着我国综合国力不断提升，国际社会给予了更多关注和研究。第三，中医药正在引领世界传统医药的发展。推动中医药走向世界，就要充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用。

记者：抗击新冠肺炎疫情，中医药发挥了特殊重要作用。如何乘势而上，将中医药做大做强？中医药未来创新发展之路又该怎么走？

黄璐琦：历史正赋予中医药发展新的机遇。中医药具有科技原创优势，屠呦呦研究员研究发现了青蒿素，挽救了数百万人的生命，就是从中医药传承精华、守正创新所获得。下一步，我们要更加充分挖掘这样的原创优势，对于中医药数千年的临床实践经验和积累的宝贵财富，要利用多学科交叉进行挖掘和传承。同时，发挥新型举国体制优势，做好相应的顶层设计。

中医药自身的规律建立在中华文明所取得成就的基础上。走好中医药创新发展之路，一是要不忘本来，包括典籍和思想等很多精华需要传承。二是要吸收外来，不断借鉴吸收现代科学最新研究成果为我们所用。三是要面向未来，要以目标和问题为导向，针对生命科学中一些重大科学问题进行攻关，要从中医药的角度提出我们的理论体系、技术方法，服务于人类卫生健康共同体。

夯实发展之基：人才和药材一个都不能少

记者：中医药传承创新发展离不开人才。下一步，中医药人才培养需要注意哪些问题？中医药人才体系如何构建？

黄璐琦：当前，中医药迎来了振兴发展的大好时机。中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。我们要把高等教育和传统的师承教育有机结合，培养中医药功底扎实的领军人才和各层次中医人才，要让专业人才在医防结合、中西医结合包括公共卫生体系中发挥特殊作用，要求他们掌握现代科技、医疗技术、公共卫生知识。

记者：中药材品质的好坏，决定着中医药的疗效甚至存亡。中药材质量如何保障？

黄璐琦：过去，社会上常常呼吁：“不要让中医亡于中药。”这句话更多是一种提醒和警示，认为中药材质量可能要下降，希望大家多关心和支持中药材的高质量发展。实际上，在某种程度上，我们要辩证看待这个问题。

当前，中药材的质量正在逐步提高。我国成立了国家中药材产业技术体系，围绕“有序、安全、有效”6个字，在全国进行道地药材生产布局。强调道地药材，实际上就是传承中药材中的理论精华和实践经验；利用现代科学技术来“守正”，培育新品种，这也是创新的体现。

未来，我们要继续夯实人才、药材基础，推动中医药在传承创新中高质量发展，让这一中华文明瑰宝不断焕发新的光彩。

(责编：赵竹青、吕骞)