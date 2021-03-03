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世界知识产权组织：2020年国际专利申请量仍实现增长

2021年03月03日08:27 | 来源：新华网
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原标题：世界知识产权组织：2020年国际专利申请量仍实现增长

　　新华社日内瓦3月2日电(记者刘曲)世界知识产权组织2日发布报告说，2020年，尽管新冠大流行造成了巨大人员和经济损失，但通过该组织提交的国际专利申请量仍继续增长，其中，中国和美国的专利申请量处于领先位置，均实现年度增长。

　　数据显示，尽管受疫情影响，2020年全球GDP预计降低3.5%，但通过世界知识产权组织《专利合作条约》(PCT)框架提交的国际专利申请量仍然增长了4%，达27.59万件，是有史以来的最高申请量。

　　其中，中国再次成为PCT框架下国际专利申请量最多的国家，申请数高达68720件，同比增长16.1%。美国和日本分别以59230件和50520件位居第二和第三位，之后是韩国和德国。亚洲国家PCT申请量占总量的53.7%，而10年前仅为35.7%。

　　2020年，华为技术有限公司以5464件PCT申请量连续第4年成为最大申请者。位居其后的是韩国三星电子有限公司、日本三菱电机公司、韩国LG电子公司以及美国高通公司。

　　在教育机构中，美国加利福尼亚大学系统以559件申请继续居于榜首，麻省理工学院以269件位列第二。其后是中国的深圳大学、清华大学和浙江大学。上榜的前10所高校中，有5所来自中国，4所来自美国，1所来自日本。

　　国际商标申请方面，2020年使用产权组织马德里体系提交国际商标申请最多的仍是美国，为10005件，其次是德国、中国、法国和英国。前10大来源地中，中国是唯一一个在2020年录得两位数增长的国家，增幅为16.4%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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