世界知识产权组织：2020年国际专利申请量仍实现增长
2021年03月03日08:27 | 来源：新华网
小字号
原标题：世界知识产权组织：2020年国际专利申请量仍实现增长
新华社日内瓦3月2日电(记者刘曲)世界知识产权组织2日发布报告说，2020年，尽管新冠大流行造成了巨大人员和经济损失，但通过该组织提交的国际专利申请量仍继续增长，其中，中国和美国的专利申请量处于领先位置，均实现年度增长。
数据显示，尽管受疫情影响，2020年全球GDP预计降低3.5%，但通过世界知识产权组织《专利合作条约》(PCT)框架提交的国际专利申请量仍然增长了4%，达27.59万件，是有史以来的最高申请量。
其中，中国再次成为PCT框架下国际专利申请量最多的国家，申请数高达68720件，同比增长16.1%。美国和日本分别以59230件和50520件位居第二和第三位，之后是韩国和德国。亚洲国家PCT申请量占总量的53.7%，而10年前仅为35.7%。
2020年，华为技术有限公司以5464件PCT申请量连续第4年成为最大申请者。位居其后的是韩国三星电子有限公司、日本三菱电机公司、韩国LG电子公司以及美国高通公司。
在教育机构中，美国加利福尼亚大学系统以559件申请继续居于榜首，麻省理工学院以269件位列第二。其后是中国的深圳大学、清华大学和浙江大学。上榜的前10所高校中，有5所来自中国，4所来自美国，1所来自日本。
国际商标申请方面，2020年使用产权组织马德里体系提交国际商标申请最多的仍是美国，为10005件，其次是德国、中国、法国和英国。前10大来源地中，中国是唯一一个在2020年录得两位数增长的国家，增幅为16.4%。
(责编：赵竹青、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 水利部去年承办两会建议提案494件 全部按时答复
- 人民网北京3月2日电 （记者李源）记者从水利部获悉，2020年水利部共承办两会建议提案494件，全部实现了100%沟通、100%按时答复。建议提案主要涉及重大水利工程建设，农村水利基础设施建设，水资源优化配置，以及支撑保障国家重大战略实施等方面。…
相关新闻
- 评论
- 关注