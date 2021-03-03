人民网北京3月3日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，3月2日，农业农村部下发通知，要求各地农业农村部门切实做好“倒春寒”防范工作，落实主动防灾、科学抗灾措施，努力减轻灾害影响，确保农业生产安全。

据介绍，2月以来，北方冬麦区气温偏高4.5℃，作物生育进程快于常年，目前北方冬小麦已全面返青，预计3月中旬进入拔节孕穗期，油菜、果树陆续进入花期，蔬菜大面积育苗移栽，抗寒能力迅速下降。气象部门预计3月有3次冷空气活动过程，拔节小麦、开花油菜、果树花芽和蔬菜种苗遭遇“倒春寒”发生冻害几率明显增加。

为做好“倒春寒”防范工作，农业农村部对各地农业农村部门提出四方面要求——

加强组织领导。各级农业农村部门要紧紧围绕确保粮食和农业稳定发展目标，立足抗灾夺丰收，自觉把防范“倒春寒”作为抓好当前农业生产的重要任务，广泛动员发动，主动科学应对，落实落细防御措施，做到责任到位、物资到位、技术到位，力争夏粮有个好收成，为确保全年粮食和农业稳定发展奠定良好基础。

强化监测预警。加强与气象部门沟通会商，密切关注天气变化，及时调度降温情况，科学研判冷空气影响，及时发布预警信息，适时启动应急响应，提早落实防御措施。在寒潮影响期间要加强应急值守，启动灾情日报制度，及时反映灾情和抗寒防冻工作进展情况。

科学有效应对。北方冬麦区要组织农民因地制宜追肥浇水，划锄镇压，喷施化控剂，促进苗情转化升级，提高抗冻能力。寒潮来临前，墒情不足的地块要及时灌溉，调节地温，防止冻害，寒潮过后要及时追施氮肥、喷施叶面肥和生长调节剂，减轻冻害影响。南方地区要加强水稻秧田管理，防止低温阴雨寡照导致烂种烂秧；加强油菜田间管理，适时喷施硼肥、磷钾肥，提高抗逆性。积水田块要及时清沟理墒、排涝降渍。提早落实露地蔬菜和果树防冻措施，加固温室大棚，寒潮后及时追肥壅土，促进作物恢复生长。

精准指导服务。及早制定完善防范“倒春寒”田管技术方案，充分利用广播、电视、报纸、手机、网络等媒体，宣传防范低温冻害的措施。组织干部和技术人员深入田间地头，加强分类指导，帮助农民因地因时因苗落实防冻抗寒关键措施。切实做到服务到户、措施到田。加强救灾种子（苗）、化肥、农药等生产资料调剂调运，保障救灾物资需求。

(责编：李源、高雷)