人民网北京3月3日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（2月22日至28日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降4.6%，生产资料市场价格上涨2.4%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤5.48元，比前一周下降10.7%，其中青椒、辣椒、芹菜批发价格分别下降21.7%、21.6%和21.5%。6种水果平均批发价格上涨0.6%，其中柑橘、西瓜、梨批发价格分别上涨2.5%、2.5%和0.3%。肉类价格以降为主，其中猪肉批发价格每公斤38.59元，下降8.7%，牛肉批发价格下降0.5%，羊肉批发价格上涨1%。禽产品价格不同程度回落，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别下降3.1%和0.1%。水产品价格小幅上涨，其中鲫鱼、鲤鱼、草鱼批发价格分别上涨1.8%、1.1%和0.9%。粮油价格总体平稳，其中大米、面粉、菜籽油批发价格均持平，花生油、豆油批发价格分别上涨0.5%和0.3%。

生产资料市场：有色金属价格有所上涨，其中铜、铝、锌价格分别上涨10.5%、6%和2.3%。钢材价格小幅走高，其中螺纹钢、普通中板、高速线材、槽钢价格分别为每吨4490元、4753元、4597元和4591元，分别上涨2.7%、2.7%、2.5%和2.5%。成品油批发价格不同程度上涨，其中0号柴油、95号汽油、92号汽油价格分别上涨2.6%、2.1%和2.1%。橡胶价格小幅上行，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别上涨2.3%和2.1%。化肥价格小幅上涨，其中尿素、三元复合肥价格分别上涨1.8%和0.8%。基础化学原料价格有所上涨，其中聚丙烯、甲醇、纯碱、硫酸价格分别上涨3.8%、1.4%、0.4%和0.3%。煤炭价格稳中有降，其中动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨620元和957元，分别下降1.4%和0.7%，炼焦煤价格为每吨778元，与前一周持平。

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