人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

商务部：上周食用农产品价格继续回落 生产资料价格小幅上涨

2021年03月03日08:31 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月3日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（2月22日至28日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降4.6%，生产资料市场价格上涨2.4%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤5.48元，比前一周下降10.7%，其中青椒、辣椒、芹菜批发价格分别下降21.7%、21.6%和21.5%。6种水果平均批发价格上涨0.6%，其中柑橘、西瓜、梨批发价格分别上涨2.5%、2.5%和0.3%。肉类价格以降为主，其中猪肉批发价格每公斤38.59元，下降8.7%，牛肉批发价格下降0.5%，羊肉批发价格上涨1%。禽产品价格不同程度回落，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别下降3.1%和0.1%。水产品价格小幅上涨，其中鲫鱼、鲤鱼、草鱼批发价格分别上涨1.8%、1.1%和0.9%。粮油价格总体平稳，其中大米、面粉、菜籽油批发价格均持平，花生油、豆油批发价格分别上涨0.5%和0.3%。

生产资料市场：有色金属价格有所上涨，其中铜、铝、锌价格分别上涨10.5%、6%和2.3%。钢材价格小幅走高，其中螺纹钢、普通中板、高速线材、槽钢价格分别为每吨4490元、4753元、4597元和4591元，分别上涨2.7%、2.7%、2.5%和2.5%。成品油批发价格不同程度上涨，其中0号柴油、95号汽油、92号汽油价格分别上涨2.6%、2.1%和2.1%。橡胶价格小幅上行，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别上涨2.3%和2.1%。化肥价格小幅上涨，其中尿素、三元复合肥价格分别上涨1.8%和0.8%。基础化学原料价格有所上涨，其中聚丙烯、甲醇、纯碱、硫酸价格分别上涨3.8%、1.4%、0.4%和0.3%。煤炭价格稳中有降，其中动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨620元和957元，分别下降1.4%和0.7%，炼焦煤价格为每吨778元，与前一周持平。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：上周食用农产品价格继续回落 生产资料价格小幅上涨
　　人民网北京3月3日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（2月22日至28日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降4.6%，生产资料市场价格上涨2.4%。 食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤5.48元，比前一周下降10.7%，其中青椒、辣椒、芹菜批发价格分别下降21.7%、21.6%和21.5%。…
水利部去年承办两会建议提案494件 全部按时答复
　　人民网北京3月2日电 （记者李源）记者从水利部获悉，2020年水利部共承办两会建议提案494件，全部实现了100%沟通、100%按时答复。建议提案主要涉及重大水利工程建设，农村水利基础设施建设，水资源优化配置，以及支撑保障国家重大战略实施等方面。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部