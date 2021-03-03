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5G多元化增值业务，为节后复工返岗助力

2021年03月03日08:32 | 来源：中国网
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原标题：5G多元化增值业务，为节后复工返岗助力

　　新春伊始，百废俱兴。新一年的工作、学习和生活开启。面对复工，不少人都有“节后综合症”，依然停留在假期的慢节奏与安逸中。现代社会中，5G的发展使得人们的工作和生活节奏都更快了，网络已成为必不可少的一部分，快节奏的生活中，拥有快人一步的网络及便捷的智能服务将使你事半功倍，快速复工。

　　作为4G的延伸，5G的出现使得人类社会有了质的飞跃，万物互联、全移动全连接的数字化社会不再是梦。5G的千兆速率是当前4G的10-30倍左右，而5G端到端的时延为20-40毫秒，基于5G的高速率、低时延、广连接等特性，5G终端将能实现更沉浸化体验的显示、革命性的交互方式、特定业务算力的增强，这些都能显著地增强移动互联网业务体验，如云游戏、协同办公、AR应用等。另一方面，5G智能手机在功能和外观上也将发生重大变革，如5G网络的高速率和低时延可以实现把本地计算完全放至云端，终端将不再需要计算硬件和存储硬件，只需保留屏幕和摄像头等传感模块，甚至在未来，实体的屏幕都可以被取代，5G智能手机将成为可穿戴设备。

　　在5G业务方面，中国移动为用户提供了丰富的多元化增值业务：大屏4K业务涵盖电影、电视剧、体育、综艺、纪实等真4K超高清内容，尽享真4K超高清沉浸式观影体验；5G高清云游戏平台充分利用了5G高带宽、低时延、大容量的特点，通过云化的方式，使原来在PS、XBOX或PC上才能运行的游戏在普通的手机、机顶盒上也能进行体验，给游戏行业带来颠覆式的变化；5G+AR业务在5G网络高带宽，低延时的环境下，运用AR现实增强技术结合AI技术，实现了真人真景与虚拟形象合拍互动的玩法；VR产品通过巨幕超高清观影、全景点播、VR直播、明星互动、VR游戏五大内容场景为用户打造全新的沉浸式体验；4K超高清视频通话产品实现了在机顶盒上实现电视与电视、电视与手机间的4K（3840x2160）超高清视频通话；5G和彩云上传下载不限速，真正做到“5G有多快，和彩云速度就有多快”。

　　面对不同用户，中国移动推出了不同档位的5G智享套餐业务，在5G智享套餐业务中，还为用户提供了六大可自选权益，涵盖综合视频类、生活服务类、移动音乐类、交通服务类、音频娱乐类和移动阅读类，用户可每月根据其办理套餐档次选择其中1-2个会员权益，灵活组合，为用户提供了更加便捷、贴心的套餐增值服务。

　　在新的一年中，中国移动定将继续发展5G的基础建设和创新与应用，为用户提供更多增值服务，打造更加多元化的业务，共同打造5G时代下的数智化生活。

(责编：赵超、吕骞)

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