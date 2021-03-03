农业农村部部署开展春季农作物种子市场检查 将通报检查结果
2021年03月03日08:32 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，为确保农业生产用种安全，农业农村部近日印发通知，在全国范围部署开展春季农作物种子市场检查。通知要求，严厉打击假冒侵权、制售假劣种子等违法行为，强化知识产权保护，确保春季种子市场运行平稳有序、供种安全有保障。
通知指出，各地要突出检查重点，南方早稻主产区要严把种子质量关，北京、上海、广东、山东等地重点检查进口种子。通知强调，要落实“双随机一公开”监管要求，结合实际，依法开展跨区域、跨部门联合检查；严格执行规定程序，规范扦样、记录及取证等工作，妥善留存凭证资料，确保证据链完整；及时通报检查结果，加大处罚力度，按要求进行信息公开。
农业农村部将对春季检查进行通报，对工作开展较好的省份进行表扬，对典型案例进行宣传推广。
(责编：李源、高雷)
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