原标题：5G时代如何挑选云盘？中国移动和彩云或是一个新选择

美好的春节假期结束，办公族们也已回到岗位重新开始新一年的忙碌。在办公过程中，云盘在文件备份、文件传输上发挥着必不可少的作用。然而，云盘话题却多次上热搜，隐私安全和传输速度两大问题备受用户热议。如何通过云端存储能力为用户提供安全的数据快传，成为各家云盘在5G时代迎接的挑战。而面对市面上众多的云盘产品，眼花缭乱的用户该如何选择？

放眼云盘行业的发展，在经历萌芽、快速发展、洗牌、回归理性四个阶段，大量服务商经受不住监管政策及免费扩张成本的压力退出市场，现阶段仍蓬勃发展的主要为互联网巨头、移动电信运营商和手机厂商三类参与者。对于当下用户关注的传输速度限速、设备数据迁移不方便、安全稳定性三大问题，电信运营商通过其拥有的服务器和带宽资源、终端等优势，拥有大规模用户基础，是强有力竞争者。

和彩云是中国移动推出的个人及家庭云存储产品，有APP客户端、微信小程序、网页、PC客户端、电视等多个终端入口。经使用发现，中国移动和彩云包含了个人云与家庭云模块，与前期版本相比，整体界面进行了较大的优化改造，体验上更加流畅。对市面上众多云盘进行使用总结，中国移动和彩云网盘主要有五大看点：

看点一：上传下载不限速

相较于其他云盘，中国移动和彩云最亮眼的优势是其传输速度的不设限，真正满足了5G时代用户不付费也能高速传输文件的需求。

依托中国移动其独有的服务器、带宽资源及先进的5G技术支持，和彩云实现了"5G多快，和彩云就有多快"。经测试，在5G环境下，下载一个1G的文件仅需10多秒。和彩云在传输速度上的"大气"，是让其在众多网盘中脱颖而出的重要原因。

看点二：免费空间升级

和彩云为每位新用户提供的初始免费空间从原本的16G（非移动用户8G）升级为个人云与家庭云共40G（非移动用户为个人云与家庭云共20G）。同时，笔者在和彩云APP的使用中体验到，新用户可以通过参与和彩云“网盘有礼”、“签到有礼”等多项活动领取至少1T免费空间，对于日常的备份使用来说已是十分充足。

看点三：运营商级别安全防护

和彩云网盘为用户提供运营商级别的安全防护，有力保障用户的数字资产及隐私安全。中国移动作为全球最大的运营商在用户数据资产的保密能力方面具有天然优势，和彩云作为移动旗下的网盘，令人信赖，用户对和彩云能安全保存重要资料也更有信心。

看点四：和彩云微信小程序

用户在和彩云网盘多端中使用频率最高的是微信小程序，可用在微信内实现轻量化地分享大文件，建立500人超大共享群组、一键备份微信群文件等，满足当下用户对微信传输的依赖。

看点五：定向免流量

和彩云网盘充分发挥中国移动运营商的优势，推出了会员定向免流量的服务，中国移动的和彩云会员用户不必担心传输而产生的流量问题，实现5G时代用户走到哪传到哪的需求。

5G的到来，推动了个人信息资产的快速增长，云盘必将成为用户刚需。一个稳定安全快速的云盘将成为用户的标配。笔者根据个人实际使用体验，在众多云盘中，中国移动和彩云不失为5G云盘的较好选择。

(责编：赵超、吕骞)