全媒体记者，加油！
2021年03月03日08:51 | 来源：人民网
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今年的全国两会格外引人注目
将有这样一群人，形成一道独特的风景线
他们是铁肩担道义，执手妙笔生花的热血记者
也是肩扛长枪短炮，文案拍照后期样样来的全能达人
他们积极拥抱新媒体，随时随地抓热点，为大家获取真实鲜活的第一手素材
翻开他们的工具包，我们会看到什么“宝贝”？
…
一部手机，兼顾手机直播、拍摄和文字处理
一个充电宝，以备外出不时之需
一个笔记本，记要点，找灵感
一个智能录音笔，语音识别，转换文字
一部照相机，快门一闪，记录精彩瞬间
当然，还有一台随身携带的昭阳笔记本电脑
高性能，长续航，轻薄便携，写稿剪片一条龙
星光不问赶路人，时光不负有心人
在追梦路上，他们愿做执着的新闻人
全媒体记者
加油！
(责编：赵超、高雷)
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