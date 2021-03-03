嗅着商机进军农村污水处理市场的环保企业不在少数，但真正做出成熟样板的却不多，主要原因是我国农村污水治理普遍具有的地形复杂、村户分散且无统一规划、管网收集系统不健全、水量不稳定、运营管理难等“老大难”问题，成为了制约行业发展的瓶颈，碧水源通过对技术路线和管理模式不断总结完善，开发出了ICWT这个集成设备，探索出了一条适合我国国情的农村污水治理路径。

拥有自主研发膜技术的碧水源，在发展初期通过创新性开发出以膜工艺为核心工艺的农村污水处理设备ICWT，可将污水主要指标稳定处理至地表水Ⅳ类标准。

碧水源总经理戴日成表示，农村市场对碧水源的技术进步有很大帮助，农村市场使公司研发出来的智能一体化产品有了用武之地，同时通过实际运行，了解了更适合农村治水的研发方向，对产品进行了升级迭代。

除了技术创新外，碧水源凭借丰富的实践经验，在农村污水治理的模式上也进行了不断摸索。对于新建项目，碧水源以BOT的方式统一“区域打捆”；对已由政府建成的厂站，则采用区域污水设施打包，委托运营的方式。

(责编：罗知之、吕骞)