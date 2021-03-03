人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中国移动5G：为信息发展注入新动能，开启万物互联新时代

2021年03月03日09:08 | 来源：中国网
小字号
原标题：中国移动5G：为信息发展注入新动能，开启万物互联新时代

　　福牛贺岁，新的一年已经开启。不同于去年的春节假期，在国家为春运期间疫情防控做好充足准备的情况下，今年许多人选择“云端团圆”。提到疫情防控，不得不提及中国移动在网络保障及网络支持上做出的贡献。在疫情爆发之时，中国移动第一时间做好通信保障、服务保障、防空保障，始终保持通信畅通、服务不停、支撑有力，助力疫情防控和复工复产复课。

　　在过去一年里，中国移动在疫情防控的同时，也大力发展5G建设，非接触式热成像、5G医疗服务机器人、5G消毒清洁机器人、5G医用口罩生产线、5G智能餐车送餐……从疫情防控到医疗救治，5G技术已经应用到防疫的方方面面。

　　除医疗行业之外，5G的出现和高速发展正快速走向大众生活，对现代社会带来了巨大的改变。5G具有高速率、低延时、连接广的特点，实现了人与物、物与物之间的广泛连接。5G将开启万物互联时代，加速AI、物联网等产业的发展，在零售、工农业、教育、交通、文娱等多领域的行业垂直应用也在快速落地。2021年，中国移动还将进一步丰富拓展5G应用的新场景、新产品、新业态，同时，加速5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算五种信息技术之间的融合创新，加速信息技术与经济社会民生的深度融合，全面推进信息基础设施建设，以5G等信息技术为代表的新基建将为中国信息发展注入新动能。

　　5G商用以来，中国移动全面实施“5G+”计划，建成全球规模最大的5G网络，拓展5G套餐客户超过1.6亿户，联合产业伙伴打造超过100个集团龙头示范项目和2000个省级区域特色项目。截至2020年底，中国移动已累计开通5G基站39万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供了5G服务，在2021年，中国移动将进一步发展5G建设，进一步加强网络覆盖，基本实现全国所有县以上城区和重要区域的5G覆盖。

　　在刚结束的MWC上海“5G创新与投资峰会”上，中国移动副总经理简勤发表了“5G引领数字化转型，终端承载应用创新”的主题演讲。他表示：面向5G发展新趋势，5G终端与应用的创新发展要适应“四个新变化”。一是应用新体验：持续升级基础通信能力、加速视频业务高清化、推广云VR、云终端等创新服务，为用户带来差异化的体验。二是行业新突破：随着传统产业数字化、智能化演进升级，5G正在加速融入千行百业。从物理工厂的数字化转型，到流水线作业的柔性制造升级，5G正在更多的垂直行业实现从示范走向规模应用。三是产业新格局：手机与泛终端边界逐步被打破，“手机+APP”服务能力模式向多终端底层能力互通协同，提供全场景立体化服务能力模式转变；终端厂商从单一手机的产品竞争，转向以手机为中心、泛终端为护城河的生态竞争。四是渠道新融合：线上渠道快速崛起，线下渠道不断数字化赋能升级，线上线下深度融合融通。

　　新春伊始，相信在未来，中国移动仍将充分发挥5G优势，继续发展5G基础设施建设和创新，推进5G技术的应用落地，携手各方持续推进5G的融合创新，加速数智化生态的发展进程。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
逾期未完成整改 工信部下架“声吧”等10款侵害用户权益APP
　　人民网北京3月3日电 （赵超）工业和信息化部官网今天发布通报，声吧、纯纯语音、语声等10款APP在限定期限内未按照要求完成整改，即日起在相关应用商店进行下架处理。 2021年2月5日，工信部发布了《关于违规调用麦克风、通讯录、相册等权限侵害用户权益行为的APP通报》，涉及UC浏览器、墨迹天气、QQ输入法、考拉睡眠等26款APP。…
人民银行：2020年“两会”建议提案办理工作圆满完成
　　人民网北京3月3日电 （记者罗知之）中国人民银行官网3月3日消息，办好全国人大代表议案建议和政协委员提案是人民银行依法履职的重要内容。2020年，人民银行共承办全国人大代表议案34件、建议470件，全国政协委员提案257件，合计761件，较2019年增长11.6%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部