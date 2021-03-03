原标题：中国移动5G：为信息发展注入新动能，开启万物互联新时代

福牛贺岁，新的一年已经开启。不同于去年的春节假期，在国家为春运期间疫情防控做好充足准备的情况下，今年许多人选择“云端团圆”。提到疫情防控，不得不提及中国移动在网络保障及网络支持上做出的贡献。在疫情爆发之时，中国移动第一时间做好通信保障、服务保障、防空保障，始终保持通信畅通、服务不停、支撑有力，助力疫情防控和复工复产复课。

在过去一年里，中国移动在疫情防控的同时，也大力发展5G建设，非接触式热成像、5G医疗服务机器人、5G消毒清洁机器人、5G医用口罩生产线、5G智能餐车送餐……从疫情防控到医疗救治，5G技术已经应用到防疫的方方面面。

除医疗行业之外，5G的出现和高速发展正快速走向大众生活，对现代社会带来了巨大的改变。5G具有高速率、低延时、连接广的特点，实现了人与物、物与物之间的广泛连接。5G将开启万物互联时代，加速AI、物联网等产业的发展，在零售、工农业、教育、交通、文娱等多领域的行业垂直应用也在快速落地。2021年，中国移动还将进一步丰富拓展5G应用的新场景、新产品、新业态，同时，加速5G与人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算五种信息技术之间的融合创新，加速信息技术与经济社会民生的深度融合，全面推进信息基础设施建设，以5G等信息技术为代表的新基建将为中国信息发展注入新动能。

5G商用以来，中国移动全面实施“5G+”计划，建成全球规模最大的5G网络，拓展5G套餐客户超过1.6亿户，联合产业伙伴打造超过100个集团龙头示范项目和2000个省级区域特色项目。截至2020年底，中国移动已累计开通5G基站39万个，为全国所有地级市和部分重点县城提供了5G服务，在2021年，中国移动将进一步发展5G建设，进一步加强网络覆盖，基本实现全国所有县以上城区和重要区域的5G覆盖。

在刚结束的MWC上海“5G创新与投资峰会”上，中国移动副总经理简勤发表了“5G引领数字化转型，终端承载应用创新”的主题演讲。他表示：面向5G发展新趋势，5G终端与应用的创新发展要适应“四个新变化”。一是应用新体验：持续升级基础通信能力、加速视频业务高清化、推广云VR、云终端等创新服务，为用户带来差异化的体验。二是行业新突破：随着传统产业数字化、智能化演进升级，5G正在加速融入千行百业。从物理工厂的数字化转型，到流水线作业的柔性制造升级，5G正在更多的垂直行业实现从示范走向规模应用。三是产业新格局：手机与泛终端边界逐步被打破，“手机+APP”服务能力模式向多终端底层能力互通协同，提供全场景立体化服务能力模式转变；终端厂商从单一手机的产品竞争，转向以手机为中心、泛终端为护城河的生态竞争。四是渠道新融合：线上渠道快速崛起，线下渠道不断数字化赋能升级，线上线下深度融合融通。

新春伊始，相信在未来，中国移动仍将充分发挥5G优势，继续发展5G基础设施建设和创新，推进5G技术的应用落地，携手各方持续推进5G的融合创新，加速数智化生态的发展进程。

(责编：赵超、吕骞)