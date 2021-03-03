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移动全千兆，让智慧生活幸福多一分

2021年03月03日09:12 | 来源：中国网
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原标题：移动全千兆，让智慧生活幸福多一分

　　在刚刚结束的春节假期里，部分地区的人们由于当地疫情反复，选择就地过年。“选择就地过年不仅是对疫情防控的支持，更是对自己和家人负责。”一位就地过年的用户说道。今年春节，他们换种方式线上团聚，但亲情不减、温暖不变。在网络越来越发达的当今社会，人们通过网络给亲戚朋友拜年，在线视频送去拜年祝福、直播看春晚、抢红包，其乐融融的背后是高速、优质的网络支撑。

　　中国移动依托5G优势，推出了“全千兆”整体解决方案，包含千兆5G、千兆家宽、千兆WiFi、千兆应用、千兆服务，全方位迭代升级。快人一步的网络、丰富多彩的应用和快装快修的服务，让这个牛年春节一样温馨美好。

　　快享牛年——“千兆5G”使网速及网络质量都得到了大幅提升，真正解决了下载传输慢、看视频卡顿、大型网络游戏延迟高的问题。除此之外，千兆5G不只基站多、覆盖广，更有信号强、速度快的显著优势，在移动的高铁上，都可以轻松刷剧。

　　牛运到家——“千兆家宽”为家庭提供宽带叠加包产品，下载8GB文件只需1分6秒，在家即可感受极致网速，在线观看4K/8K超高清视频、多个终端在线互不影响，春节假期欢聚一堂，再也不用为“过年只能在家刷手机”而烦恼。

　　无处不牛——“千兆WiFi” 推出了以WiFi6为主的智能组网业务，具备覆盖面积广、连接更多的特点，让用户享受全屋无死角的WiFi信号覆盖。中国移动经过专业认证的智能组网专家将上门服务，提供无线网络环境测评，按照户型设计专属个性化智能组网方案，科学进行调测部署，根据不同家庭的组网方案匹配合适的专业组网设备，轻松实现全家优质网络覆盖，让家庭WiFi无处不在。网络出现问题时，中国移动将第一时间响应，提供线上或线下上门维修服务，时刻保障您的网络畅通。抢红包、看直播、视频通话、在线游戏都可同时进行，妈妈再也不用担心网速被抢了！

　　玩转牛年——“千兆应用”为用户提供了全场景、立体化高效的上网环境，开启万物互联新时代，宅在家中也有更多乐趣！“千兆应用”在原有家庭安防“移动看家”的基础上，迭代升级推出“千兆看家”服务，通过手机、平板就能操作家中智能设备，满足了用户居家的各种定制化服务，外出串门留宠物独自在家也不必担心。

　　牛年如意——“千兆服务”为用户提供“快装快修，断网无忧”的服务，保障用户不间断地享受高效优质服务和高品质网络，让快乐更多一些！

　　春节假期刚刚结束，人们已经调整好状态迎接新一年的挑战。在此，中国移动愿同大家一道，以“为实现人民对美好家庭生活的向往”为目标，依托全千兆优势，不断进行技术创新，为用户打造更加便捷、高品质的数智化生活。

(责编：赵超、吕骞)

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