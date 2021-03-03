原标题：中国移动全千兆网络全覆盖，守护每一个智慧家庭

2020年，一场疫情给人们的生活带来了很大影响，同时，在线教育、远程医疗、在线办公、在线娱乐等线上产业得到了快速发展。支撑这些行业飞速发展的背后，是高速、优质的网络。在网络已成为必不可少的时代，人们对家庭的数字化要求也越来越高，对网速、流量、权益、服务等都有了更高要求。

基于此，中国移动聚焦家庭连接、智能终端、特色应用和优质服务，全面打造包含千兆5G、千兆家宽、千兆WiFi、千兆应用、千兆服务的“全千兆”整体解决方案，为理想智慧生活领航。

千兆WiFi，让家中信号满格无死角

随着5G的发展，人们对于数智化的家庭生活的需求也在不断增长。“在家办公，视频会议、实时传输，对家里网络环境要求还是很高的。”“公司要求在家办公，可是我家信号实在是太差，平时看个视频都卡，更别说视频会议、办公同时进行了。”当家中电子设备越来越多，网速慢、信号弱成为了不少人头疼的问题。

中国移动“全千兆”中的“千兆WiFi”推出了以WiFi6为主的智能组网业务，具备覆盖面积广、连接更多的特点，让用户享受全屋无死角的WiFi信号覆盖。中国移动还将派出经过专业认证的智能组网专家上门服务，根据户型为用户设计专属个性化智能组网方案，科学部署，轻松实现全家优质网络覆盖，让家庭WiFi信号无处不在。中国移动快速响应的线上或线下上门服务更是将售后做得更加贴心。

全千兆，开启智慧生活

除“千兆WiFi”外，“千兆5G”的迭代升级，使网速及网络质量都得到了大幅提升，不但解决了下载传输慢、在线视频卡顿的问题，其基站多、覆盖广、信号强的特点，更加解决了居家用户办公时网络传输卡顿的问题。“千兆家宽”为家庭提供带宽叠加包产品，助力家庭宽带提速升档。下载8GB的文件最快只需要1分6秒。高速高质量的千兆家宽，使得在家也能轻松进行高清视频会议，大文件的传输也可分分钟完成，大大提高居家办公效率。“千兆应用”为用户提供了全场景、立体化高效的上网环境。中国移动“全千兆”聚合4K高清视频、VR、云游戏、直播互动教育内容，在千兆网络的基础上实现了智能终端间的万物互联，居家用户可随时切换办公、娱乐模式，在原有家庭安防“移动看家”的基础上，迭代升级推出“千兆看家”服务，满足了用户居家的各种定制化服务。“快装快修，断网无忧”的“千兆服务”，更是保障了用户不间断地享受高效优质服务和高品质网络。

中国移动推出的“全千兆”融合套餐，含有基础个人业务以及基础家庭业务两部分，满足全家人的多人次多形式用网需求，构建了优质的一站式智慧生活体验。套餐内含长时间语音通话和大容量上网流量，还可以和家人共享。

新的一年里，中国移动将继续依托5G优势，打造更加优质的网络及服务，守护每一个千兆智慧家庭。

(责编：赵超、吕骞)