民政部依法取缔非法社会组织“全民悦读全国阅读会联盟”（图片来源：民政部门户网站）

人民网北京3月3日电 （王仁宏）据民政部消息，民政部2日依法对“全民悦读全国阅读会联盟”及其设立的相关机构予以取缔。

经查，“全民悦读全国阅读会联盟”未经登记，擅自以社会团体名义开展活动。该组织设有主席、副主席、秘书长、副秘书长等组织架构，私自刻制印章，在北京、广东、陕西、大连等多地设立分会并任命负责人，在全国范围内开展“全民悦读”阅读会相关活动。

2016年，“全民悦读全国阅读会联盟”相关运营公司为寻求合法身份的掩护，与中华文化促进会开展合作，在该会下设朗读专业委员会，“一套人马三块牌子”，共同开展“全民悦读”相关活动，先后多次举办“全民悦读朗读大会暨青少年朗读课文大会”，违规开展评比表彰活动并收取费用。民政部依据《社会团体登记管理条例》第三十二条的规定，对“全民悦读全国阅读会联盟”予以取缔。

据介绍，中华文化促进会在与“全民悦读全国阅读会联盟”合作期间，违规开展评比表彰活动并收取费用，违法所得53万元，违反了《社会组织评比达标表彰活动管理暂行规定》（国评组发〔2012〕2号）第三条、第四条、第五条的规定。此外，该会向其下设的19家分支机构违规收取管理费，违法所得182万元，违反了《关于规范社会团体开展合作活动若干问题的规定》第十条第三款“社会团体不得向其分支机构（代表机构）、专项基金管理机构收取或者变相收取管理费用”的规定。上述两项违规收费行为违法所得共计235万元。

依据《社会团体登记管理条例》第三十条第一款第（八）项及第二款的规定，民政部对中华文化促进会作出停止活动3个月并处没收违法所得235万元的行政处罚。同时依据《社会组织信用信息管理办法》的规定，将中华文化促进会列入社会组织严重违法失信名单。

民政部社会组织管理局相关负责人指出，社会组织不得与非法社会组织勾连或为其活动提供便利，一经发现，将严肃查处。社会各界保持警惕，在参与社会组织活动时，要首先查验其身份是否合法，避免上当受骗。

(责编：初梓瑞、高雷)