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国开行将继续设立春耕备耕专项贷款

2021年03月03日09:21 | 来源：人民网-金融频道
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记者日前从国家开发银行获悉，今年，国开行将继续设立总体额度200亿元的春耕备耕专项贷款，助力保障城乡居民重要农副产品供给和春季农业生产顺利开展。

据悉，国开行春耕备耕专项贷款将重点支持供销社系统企业、国家级及省级龙头企业和各地农垦等涉农企业，贷款主要用于支持粮油、蔬菜、肉蛋奶、水产品等生活必需品的生产、流通、供应等，以及种子、化肥、农药、饲料等农业生产资料的采购、生产、流通、配送等。

对于专项贷款，国开行将执行优惠利率，在项目评审、审查、审批等业务环节予以优先安排，提高业务办理效率。同时，加强风险防控，实行专款专用，确保好事办好。

据悉，国开行去年首次推出100亿元春耕备耕专项贷款，覆盖全国27个省区市，有力支持了各地农资和农业生产企业复工复产，为全国春季农业生产顺利开展提供了高效率、低成本的融资保障。

(责编：罗知之、吕骞)

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