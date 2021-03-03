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2月份中国公路物流运价指数发布 公路物流需求稳中趋缓

2021年03月03日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京3月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2月份中国公路物流运价指数为99.2点，比上月回落0.9%，比去年同期增长1%。从各周指数看，第一、二、三周运价指数环比回落，第四周运价指数环比回升。

分车型指数看，各车型指数环比所有回落，同比小幅增长但增幅收窄。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为99.7点，比上月回落0.88%，比上年同期回升1.1%。零担指数中，零担轻货指数为97.1点，比上月回落1.09%，比上年同期回升0.5%；零担重货指数为99.6点，比上月回落0.81%，比上年同期回升1.1%。

从需求看，本月经济延续良好恢复态势，受春节假日因素影响，企业生产经营放缓，公路物流需求稳中趋缓。PMI数据显示，2月份制造业PMI指数为50.6%，略有回落。从供给看，“就地过年”等新措施带动下，企业复工、市场供给恢复水平优于往年，运力供给仍就较为充足。

综合来看，在1月需求集中释放以及2月春节假日因素影响下，2月份运价指数季节性回调，市场供需保持较好协调态势，运价指数相比去年同期水平仍保持小幅增长。分区域看，九大区域指数环比均有不同程度回落，西北、西南、华中区域指数回落较快。

从后期走势看，随着2月春节假期结束，后期企业市场预期较为乐观，企业生产经营活动有望进一步恢复，在此背景下，公路物流需求有望稳步回升，运力供给同步增长，运价指数可能继续小幅波动，或将呈现震荡回升走势。

(责编：罗知之、高雷)

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