人民网北京3月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年2月份中国物流业景气指数为49.8%，较上月回落4.6个百分点。中国仓储指数为48.9%，较上月回落3.3个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉接受采访时表示，2月份，受节日因素及加强冷链物流和局部地区疫情防控需要的影响，物流业景气指数回落至49.8%，但指数水平总体仍保持基本平稳态势，且明显好于去年同期。

一揽子政策助力物流规模再上新台阶

2月23日，据中国物流与采购联合会公布的2020年物流运行数据，2020年全年物流运行实现逆势回升、平稳增长，物流规模再上新台阶，社会物流总额达300.1万亿元，同比增长3.5%。

从数据可以看出，分季度看，我国物流总额增速呈现持续恢复的势头，尤其是四季度以来增速回升有所加快，物流对民生的保障作用日益增强。

这与去年多部门出台一揽子政策措施有关，在政策助力下，企业困难得到了缓解，营商环境得到了持续优化，行政性物流成本得到了进一步降低。通过比较可以发现，2020年社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，单位物流成本增速明显趋缓。

受春节临近的季节性影响，1月份物流业景气指数正常回落，但仍维持在较高的景气区间，且是近年同期最高，显示出2021年物流运行开局良好。随着春节假期的到来，2月份物流业景气指数继续有所回落，仍属于正常区间。

物流企业对市场走势普遍看好

何辉指出，从行业看，主要是快递快运业和冷链物流受到的影响较大。而从业务活动预期指数看，则大幅回升至65%以上的高水平，反映出随着疫情防控形势的全面好转和生产建设季节的到来，物流企业对市场走势普遍看好。

分析指出，2月份，业务总量指数比上月回落4.6个百分点，为49.8%。何辉表示，这反映出受节日因素影响，物流业务活动规模增势减弱，随着进入新的生产建设周期，物流业务活动规模将保持适度增长。

从库存指数看，呈现周期性回落趋势，未来将出现恢复性增长。2月份，平均库存量指数回落1.8个百分点至48.2%；库存周转次数指数回落7.7个百分点至45.6%。两项库存指数双双呈现出周期性回落，受到消费需求旺盛影响，将出现恢复性大幅增长。

从业人员指数回落，节日效应释放明显。2月份，受生产建设活动放缓、物流业务规模增势减弱影响，春节期间从业人员返乡等因素影响，从业人员指数回落，比上月回落5.2个百分点，回落至45%，随着劳动人员对物流行业认知的不断提高，劳动密集型的物流行业用工需求量大， 预计3月份起，该指数将逐步回升至节前水平。

从后期走势看，新订单指数为50.4%，业务活动预期指数为65.8%，预示着进入新的生产建设周期，物流活动将趋于活跃，保持适度增长，平稳运行的态势。

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