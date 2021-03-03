人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

2月份物流业景气指数发布 总体保持基本平稳态势

2021年03月03日09:53 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年2月份中国物流业景气指数为49.8%，较上月回落4.6个百分点。中国仓储指数为48.9%，较上月回落3.3个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉接受采访时表示，2月份，受节日因素及加强冷链物流和局部地区疫情防控需要的影响，物流业景气指数回落至49.8%，但指数水平总体仍保持基本平稳态势，且明显好于去年同期。

一揽子政策助力物流规模再上新台阶

2月23日，据中国物流与采购联合会公布的2020年物流运行数据，2020年全年物流运行实现逆势回升、平稳增长，物流规模再上新台阶，社会物流总额达300.1万亿元，同比增长3.5%。

从数据可以看出，分季度看，我国物流总额增速呈现持续恢复的势头，尤其是四季度以来增速回升有所加快，物流对民生的保障作用日益增强。

这与去年多部门出台一揽子政策措施有关，在政策助力下，企业困难得到了缓解，营商环境得到了持续优化，行政性物流成本得到了进一步降低。通过比较可以发现，2020年社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，单位物流成本增速明显趋缓。

受春节临近的季节性影响，1月份物流业景气指数正常回落，但仍维持在较高的景气区间，且是近年同期最高，显示出2021年物流运行开局良好。随着春节假期的到来，2月份物流业景气指数继续有所回落，仍属于正常区间。

物流企业对市场走势普遍看好

何辉指出，从行业看，主要是快递快运业和冷链物流受到的影响较大。而从业务活动预期指数看，则大幅回升至65%以上的高水平，反映出随着疫情防控形势的全面好转和生产建设季节的到来，物流企业对市场走势普遍看好。

分析指出，2月份，业务总量指数比上月回落4.6个百分点，为49.8%。何辉表示，这反映出受节日因素影响，物流业务活动规模增势减弱，随着进入新的生产建设周期，物流业务活动规模将保持适度增长。

从库存指数看，呈现周期性回落趋势，未来将出现恢复性增长。2月份，平均库存量指数回落1.8个百分点至48.2%；库存周转次数指数回落7.7个百分点至45.6%。两项库存指数双双呈现出周期性回落，受到消费需求旺盛影响，将出现恢复性大幅增长。

从业人员指数回落，节日效应释放明显。2月份，受生产建设活动放缓、物流业务规模增势减弱影响，春节期间从业人员返乡等因素影响，从业人员指数回落，比上月回落5.2个百分点，回落至45%，随着劳动人员对物流行业认知的不断提高，劳动密集型的物流行业用工需求量大， 预计3月份起，该指数将逐步回升至节前水平。

从后期走势看，新订单指数为50.4%，业务活动预期指数为65.8%，预示着进入新的生产建设周期，物流活动将趋于活跃，保持适度增长，平稳运行的态势。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
2月份物流业景气指数发布 总体保持基本平稳态势
　　人民网北京3月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年2月份中国物流业景气指数为49.8%，较上月回落4.6个百分点。中国仓储指数为48.9%，较上月回落3.3个百分点。…
2月份中国公路物流运价指数发布 公路物流需求稳中趋缓
　　人民网北京3月3日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2月份中国公路物流运价指数为99.2点，比上月回落0.9%，比去年同期增长1%。从各周指数看，第一、二、三周运价指数环比回落，第四周运价指数环比回升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部